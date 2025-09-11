KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2025 VE KOŞULLARI: 2000 ve 2008 arası kademeli (erken) emeklilik çıktı mı?
Kademeli emeklilik tablosu ve başvuru koşulları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu bağlamda Türkiye’de milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği kademeli emeklilik düzenlemesi 2025 yılıyla birlikte kamuoyunun en çok tartıştığı konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olma hakkı kazanırken bu tarihten sonra işe başlayan milyonlarca kişi kapsam dışında kaldı. Bu durum, çalışanların gözünü kademeli emeklilik düzenlemelerine çevirdi. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile bağlantılı olarak gündeme gelen kademeli emeklilik, belirli yaş ve prim şartlarını tamamlayan sigortalıların daha erken emekli olabilmesine imkan tanıyacak.
Çalışanların merakla takip ettiği kademeli (erken) emeklilik düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. EYT ile 1999 yılı öncesinde sigorta girişi bulunan yaklaşık 2 milyon kişi emeklilik hakkı kazanırken, 2000 sonrası işe girenler bu haktan yararlanamadı. Bu nedenle kamuoyunda sık sık kademeli emeklilik talepleri yükseliyor.
TES ve Kademeli Emeklilik Bağlantısı
Yeni Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gündeme alınan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), emeklilik sisteminde köklü değişikliklerin habercisi olarak görülüyor. TES ile birlikte bireylerin tasarruflarının artırılması, finansal sistemin güçlendirilmesi ve sosyal güvenlik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada emeklilik sisteminde bir değişiklik planlanmadığını belirterek, "Prim ve yıl şartları devam edecek" ifadelerini kullandı.
Kademeli Emeklilik 2025 Şartları Neler Olabilir?
Henüz resmi bir düzenleme bulunmasa da, üzerinde durulan bazı şartlar şöyle sıralanıyor:
Kadın çalışanlar için: 7200 prim günü ve 50-55 yaş arası,
Erkek çalışanlar için: 9000 prim günü ve 52-57 yaş arası,
2000-2008 arası sigortalı olanların yaş ve prim gün şartlarının kademeli olarak indirilmesi,
EYT kapsamı dışında kalanlara yeni haklar verilmesi.
EYT Sonrası
EYT düzenlemesiyle 1999 öncesinde işe girenler emekli olurken, sonrasında sigorta girişi olanlar mağduriyet yaşadı. Bu kişiler, "Emeklilikte Tarihe Takılanlar" adıyla dernek kurarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Talepleri, yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesi ve 58-60 yaş şartının kaldırılması yönünde.
Kademeli emeklilik gündemde mi? Faruk Erdem'den milyonlara net açıklama
Milyonlarca çalışanın umutla beklediği kademeli emeklilik hakkında son dakika açıklaması geldi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili net konuştu. Erdem "Böyle bir düzenleme yok. İnsanlara umut satmayın, böyle bir yasa gündemde değil" ifadelerini kullandı.
KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLENTİSİ ARTIYOR
EYT düzenlemesiyle 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olurken, 2000 sonrası işe başlayan milyonlarca çalışan kapsam dışında kaldı. Bu durum, kamuoyunda "kademeli emeklilik" taleplerini gündeme taşıdı.
FARUK ERDEM: "KADEMELİ EMEKLİLİK YOK"
A Haber canlı yayınında konuşan Faruk Erdem, şu ifadeleri kullandı:
"Böyle bir şey yok. Bunu birkaç kere burada konuştum, insanlar tepki gösteriyor. Ama dost olarak söylüyorum; doğruyu bilmeniz lazım. Hayal satabilirim, 'çıktı, çıkıyor, Meclis'e geldi, herkes emekli olacak' diyebilirim. Ama gerçek şu: Böyle bir çalışma yok, yasal düzenleme yok. Böyle bir şey var diyenlere inanmayın, umudunuzu bağlamayın."
TALEP VAR AMA ÇALIŞMA YOK
Erdem, çalışanlardan yoğun talep geldiğini belirterek, "Haklı olarak insanlar diyor ki 40'lı yaşlarda emekli olanlar oldu, biz neden olamıyoruz? Bu talepler var ama şu anda hükümetin böyle bir çalışması yok" dedi.
Kademeli emeklilik gündemde mi?
Hayır. Faruk Erdem'in açıklamasına göre hükümetin böyle bir çalışması bulunmuyor.
Kademeli emeklilik çıkacak mı?
Kısa vadede çıkması beklenmiyor. Hükümetten bu yönde resmi bir adım yok.
Kimler kademeli emeklilik istiyor?
2000 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar, yaş ve prim şartlarının yeniden düzenlenmesini talep ediyor.