PODCAST CANLI YAYIN

MESS, geleceğin metal sanayisini nitelikli iş gücüyle güçlendiriyor

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, MESS Yarınım Burs Programı ile 10 yılda 50 bin meslek liseli gence ulaştı. Program, MESS üyesi şirketlerin ve Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknik iş gücünün yetişmesine, mesleki eğitimin niteliğinin artmasına ve genç istihdamının desteklenmesine önemli katkılar sağlıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MESS, geleceğin metal sanayisini nitelikli iş gücüyle güçlendiriyor

"Yeni Nesil Sendikacılık" vizyonuyla hareket eden, Türkiye'nin en büyük ve köklü işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), sosyal fayda anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle Türkiye'nin yarınlarına yatırım yapmayı sürdürüyor. MESS öncülüğünde kurulan MESS Eğitim Vakfı da bu vizyon doğrultusunda mesleki ve teknik eğitime yönelik projeleri ve deprem bölgesindeki meslek liseli öğrencilere destekleriyle ülkemizin kalkınmasına stratejik katkı sunuyor.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (Takvim.com.tr)Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (Takvim.com.tr)

10. Yılında Türkiye'nin En Kapsamlı Mesleki Eğitim Burs Programı

MESS Eğitim Vakfı, alanındaki en büyük burs programı MESS Yarınım ile MESS üyesi işletmelerde çalışanların mesleki ve teknik liselerde eğitim gören çocuklarına karşılıksız burs desteği sunuyor. 10. yılını kutlayan MESS Yarınım Burs Programı, burs desteğiyle şimdiye dek Türkiye genelinde 50 bin gence ulaştı. Türkiye'deki her üç meslek lisesinden birinde en az bir MESS Yarınım bursiyeri bulunuyor.

Genel eğilimde mesleki eğitimdeki öğrenci sayıları azalırken, MESS Yarınım Burs Programı metal sektörüne olan ilgiyi artırarak hem sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacına yanıt veriyor hem de gençlerin geleceğine istikrarlı ve sürdürülebilir bir katkı sunuyor.

MESS, geleceğin metal sanayisini nitelikli iş gücüyle güçlendiriyor (Takvim.com.tr)MESS, geleceğin metal sanayisini nitelikli iş gücüyle güçlendiriyor (Takvim.com.tr)

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Akkol: "MESS bursiyerlerimiz, yarının güçlü ve rekabetçi metal endüstrisinin temelini oluşturuyor."

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol; "MESS Mesleki Eğitim Burs Programımızla 10 yılda ülkemizin dört bir yanından 50 bin bursiyerimize burs desteği sağladık. Memnuniyetle görüyoruz ki MESS üyelerimizin çalışanlarının çocukları eğitim tercihlerinde giderek daha fazla metal alanlarını seçiyor.

MESS Mesleki Eğitim Bursu'nun başladığı ilk yıllarda bursiyerlerin %35'i metal sektörüne yönelik alanlarda eğitim görürken, bu oran her yıl düzenli olarak artarak 2024-2025 döneminde %60 seviyelerine kadar yükseldi.

Bu dikkat çekici artış, sadece bir istatistik değil; yönlendirme gücü yüksek bir sosyal yatırımın göstergesi. Bu tablo, MESS ailesinin genç kuşaklarının, geleceğin sanayisini omuzlamaya hazırlandığını gösteriyor. MESS bursiyerlerimiz, yarının güçlü ve rekabetçi metal endüstrisinin temelini oluşturuyor.

Mesleki eğitimi güçlendirmeye ve nitelikli iş gücünü desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle hem bursiyerlerimize hem de tüm öğrencilere yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diliyorum" dedi.

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
Birinci Siyonizm Kongresi'nden Kürt-Yahudi Kongresi'ne! 158 yıl geçse de amaç aynı: "Arz-ı Mev'ud" ittifakının nihai hedefi Türkiye
Takas Bank
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz
İzmir'de işçiler yine grevde! Sokaklar çöp dağlarına döndü
İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! ABD basını yazdı: Hamas'a uyarı Ankara'dan | Perde arkasında neler var?
AB İsrail'e desteği durduruyor! Ticarete ve bakanlara yaptırım masada
İzmir'de "sahte bayrak" gerçek fail! MİT uyardı CIA/MOSSAD taşeronu DEAŞ izleri ortaya çıktı: Yalnız kurt değil katil sürüsü
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli yakalandı! Gözaltı listesi ortaya çıktı
Mahkeme kararını hiçe sayan CHP Bahçelievler binasına İstanbul İl Başkanlığı yazısı astı
21 yaşındaki Emine Armağan nasıl öldü? Sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor!
Dijitaldeki karanlık çocukları içine çekmeye devam ediyor! Uzmanlara göre oyunlarla deneyim kazanmak mümkün
CHP'de 15 Eylül paniği! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel yine Batı medyasına ağladı
OVP'de haftada 4 gün çalışma sinyali! Dünyada örnekleri var mı? 4 gün çalışma modelinde neler var?
Şeyda Coşkun’un yasak aşkı ortaya çıktı! Aldatılan kadın sokak ortasında ünlü isme tokat atıp suratına menü fırlattı
Fenerbahçe'de fırsat transferi zamanı! Üç aday tek imza
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü! "Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında"
Önce sağanak sonra bahar geliyor! Hafta ortasında 2 bölge uyarıldı: Meteoroloji'den yeni hava raporu
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD'yi yalanladı: "Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler"
CHP'ye Beykoz şoku! Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in ardından Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de istifa etti