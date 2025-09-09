“Ne Yediğini Bil” platformu ile efsane lezzetlerin hikayesini keşfet!

PODCAST CANLI YAYIN

TAB Gıda, şeffaflık vizyonunu “Ne Yediğini Bil” platformu ile bir adım ileriye taşıyor. Burger King’in Whopper ve Popeyes’ın Smoky XL ürünleri için hazırlanan iki yeni reklam filmiyle, bu ikonik lezzetlerin malzeme yolculuğu ve TAB Gıda ekosisteminin gücü izleyicilerle buluşuyor.

Türkiye'nin lider hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda, gıda güvenliği ve şeffaflık konusundaki öncü yaklaşımını "Ne Yediğini Bil" platformuyla bir adım öteye taşımaya devam ediyor. Burger King'in Whopper ve Popeyes'ın Smoky XL ürünleri için hazırlanan yeni reklam filmleriyle, malzemelerin kaynağından son ürüne kadar uzanan yolculuk şeffaf bir biçimde izleyicilerle paylaşılıyor. Bu dikkat çekici filmde, müşteriler sipariş verdikleri ürünlerin içeriğini ve kullanılan malzemelerin kökenini tüm detaylarıyla öğrenebiliyor.

Whopper ve Smoky XL'ın Yolculuğu

Yeni reklam filmlerinde tüketiciler, yalnızca sipariş vermekle kalmıyor; aynı zamanda ürünlerin içeriğini ve malzemelerin kaynağını görevliye eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Bu sahneler, lezzetin sadece tadıyla değil, arkasındaki özenli süreçle ve TAB Gıda'nın güçlü ekosistemiyle de fark yarattığını ortaya koyuyor. Whopper ve Smoky XL'ın, TAB Gıda ekosisteminde; üretimden tedarike, kalite kontrolden sürdürülebilirliğe uzanan kapsamlı bir hikâyenin parçası olduğu da vurgulanıyor.

Burger King'in efsanevi Whopper'ı, Amasya Et Ürünleri tarafından özenle hazırlanan, helal kesim ve katkısız dana etiyle, susamlı ekmeği ise, EKMEK Unlu Gıda'nın fırınlarında, en kaliteli malzemelerle üretiliyor. Marul, domates ve soğanlar ise FASDAT SEBZE tarafından tarladan sofraya kadar izleniyor, içme suyu kalitesinde yıkanıyor ve hijyenik ortamda paketleniyor.

Popeyes Smoky XL ise Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden sağlanan tavuk etiyle hazırlanıyor. Sandviçin, tereyağlı brioche ekmeği, yine EKMEK Unlu Gıda'nın yüksek teknolojiye sahip fırınlarında el değmeden üretiliyor. Sandviçte kullanılan dilimli füme dana eti ise, Amasya Et Ürünleri'nin ustalığıyla işleniyor ve hafif dumanlı aromasıyla lezzete derinlik katıyor.

TAB Gıda'nın "Ne Yediğini Bil" platformu kapsamında hazırlanan bu yeni kampanya, şeffaflık ve güvenilirliğe verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor.

Ne Yediğini Bil Platformu Nedir?

TAB Gıda, "Ne Yediğini Bil" platformu ile tüketicilere yedikleri ürünlerin içeriği, kullanılan malzemelerin kaynağı ve üretim süreçleri hakkında tam şeffaflık sunuyor.

Her aşaması titizlikle izlenen üretim süreçleri, tarladan sofraya kadar takip edilen taze malzemeler, el değmeden paketlenen ürünler ve kalite standartlarını en üst seviyede tutan tedarikçi zinciri ile TAB Gıda, gıda güvenliğinde sektöre örnek oluyor. Platform üzerinden, TAB Gıda bünyesindeki Burger King, Popeyes, Arby's, Subway, Sbarro, Usta Dönerci ve Usta Pideci markalarının en çok tercih edilen ürünlerinin hangi malzemelerle, nasıl hazırlandığına dair detaylı bilgiler sunuluyor.

TAB Gıda, "Ne Yediğini Bil" platformuyla sadece lezzetli değil, aynı zamanda güvenilir ve şeffaf bir yemek deneyimi sunuyor. Her bir malzemenin kaynağı, üretim süreci ve kalite standartları açıkça paylaşılıyor.

Filmi İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=mn2VjlmX7OI

https://www.youtube.com/watch?v=Lb3m15iMyxE

Künye:

Reklamveren: Ne Yediğini Bil / TAB Gıda

Marka İletişim Ekibi: Sinan Ünal, Caner Alpaslan, Aslı Tanrıverdi Engin, Gökçe Adlım Öztırak, Mine Alara Halil, Funda Eratalar, Elif Müftüoğlu, Esen Gülcan, Mikael Öznigolyan, Dilara Biber

Reklam Ajansı: Village Creative Works

Ajans Ekibi: İdil Dereci, Sevin Gürcüoğlu, Esra Çankaya, Ayça Peksağ, Dilek Uyganlı İlter, Tuğana Dereci

Yapım Şirketi: Bi'Film Atölyesi

Yönetmen: Caner Çetiner

Yönetici Prodüktör: Volkan Dönmez

Görüntü Yönetmeni: Andaç Şahan

Post Prodüksiyon: Sinefekt

Müzik: Audio Kollektiv

Daha fazla bilgi için:
Web sitesi: www.neyediginibil.com
YouTube: https://www.youtube.com/@neyediginibil/videos

