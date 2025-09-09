PODCAST CANLI YAYIN

Avrupa cilt bakım pazarında Türkiye üçüncü sıraya yükseldi

2024’te Avrupa kozmetik ve kişisel bakım pazarı 104 milyar euroya ulaştı. 30,1 milyar euroluk hacimle en büyük payı cilt bakım ürünleri alırken, Türkiye 1,65 milyar euro ile bu alanda Birleşik Krallık ve Fransa’nın ardından üçüncü sırada yer aldı. Öte yandan Avrupa’da her yıl 55 milyon kişi botox yaptırıyor.

Giriş Tarihi:
Avrupa cilt bakım pazarında Türkiye üçüncü sıraya yükseldi

Avrupa kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarının 2024 yılı değeri 104 milyar euroya ulaştı. En büyük payı 30,1 milyar euro ile cilt bakım ürünleri alırken, onu 24,7 milyar euro ile kişisel hijyen, 18,1 milyar euro ile saç bakım, 17,1 milyar euro ile parfüm ve 13,9 milyar euro ile makyaj ürünleri izledi.

Birleşik Krallık'ta cilt bakım sektörünün 2 milyar 737 milyon euroluk hacme ulaştığı açıklandı. Fransa ise 2 milyar 400 milyon Euro ile listenin ikinci sırasına çıkarken, Türkiye 1 milyar 650 milyon Euro ile cilt bakım kozmetiğinde 3. sırada yer aldı. Her yıl Avrupa ülkelerinde toplam 55 milyon kişinin botox yaptırdığı da belgelendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine dron saldırısı: Yangın çıktı!
Emekli ve memura Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2026 maaş hesapları ve zam oranı senaryoları
İdefix
Başkan Erdoğan'dan muhalefetin sokak çağrılarına tepki: Bağırsalar da çağırsalar da adalet tecelli edecek
CHP'de "İstanbul" savaşı! Gürsel Tekin "Baba ocağım" dediği il binasında... "Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’li"
Bitleri kanlandı! FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı
Gözleri KaraDeniz
Danıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPG'ye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldü
Togg Avrupa yolculuğuna başladı: T10X ve T10F Almanya'da ön siparişe açılıyor!
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önünde açıkladı: "Köydeki ablamı bile tehdit ettiler"
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! Saldırgan yakalandı 27 kişi gözaltına alındı
Fransa'da Bayrou hükümeti düştü
Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı için taziye mesajı! "Saldırganın bağlantıları araştırılıyor"
İzmir'deki alçak saldırıya tepkiler peş peşe geldi! Bahçeli: Sokakların karışmasını hedefleyenler muvaffak olamayacak
İzmir'deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...
Kılıçdaroğlu CHP'deki "şaibe"lilerle aynı kareye girmiyor! TAKVİM yakaladı... Özgür Özel'e protokol revize ettiren kavga
3 yıllık yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026-2028 OVP programını açıkladı: Enflasyon kalıcı olarak tek haneye inecek
SÖZCÜ'nün "Gürsel Tekin" operasyonu elinde patladı! Apar topar manşet devirdiler... Talimat CHP Genel Merkezi'nden mi?
CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: "Asla müsaade etmeyeceğiz"