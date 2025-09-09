Avrupa cilt bakım pazarında Türkiye üçüncü sıraya yükseldi

Avrupa kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarının 2024 yılı değeri 104 milyar euroya ulaştı. En büyük payı 30,1 milyar euro ile cilt bakım ürünleri alırken, onu 24,7 milyar euro ile kişisel hijyen, 18,1 milyar euro ile saç bakım, 17,1 milyar euro ile parfüm ve 13,9 milyar euro ile makyaj ürünleri izledi.

Birleşik Krallık'ta cilt bakım sektörünün 2 milyar 737 milyon euroluk hacme ulaştığı açıklandı. Fransa ise 2 milyar 400 milyon Euro ile listenin ikinci sırasına çıkarken, Türkiye 1 milyar 650 milyon Euro ile cilt bakım kozmetiğinde 3. sırada yer aldı. Her yıl Avrupa ülkelerinde toplam 55 milyon kişinin botox yaptırdığı da belgelendi.