Adalet Bakanlığı maaş promosyonu yattı mı? 2025 Adalet Bakanlığı promosyon tarihi: İşte ödeme takvimi

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu hakkındaki detaylar oldukça merak ediliyor. Adalet Bakanlığı 2025 yılı maaş promosyonu için süreç devam ediyor. Geçtiğimiz ay yapılan ihale, verilen tekliflerin yetersiz bulunması nedeniyle iptal edilmişti. En yüksek teklif 90 bin TL ile Vakıfbank’tan gelse de Bakanlık bu miktarı yeterli görmemişti. Bunun üzerine gözler yeni ihaleye çevrildi. Bakan Yardımcısı Ramazan Can, ihale sürecinin sürdüğünü ve kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayacak bir anlaşma için çalışmalar yapıldığını açıkladı. Banka ile mutabakat sağlanması halinde promosyon ödemelerinin Eylül ayı sonuna doğru ya da en geç Ekim başında personelin hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu süreci yaklaşık 200 bin personelin gündeminde yer alıyor. İhale süreci geçtiğimiz ay yapılan görüşmelerde sonuçlanmamış, en yüksek teklif 90 bin TL ile Vakıfbank'tan gelmişti. Bakanlık, bu miktarı yetersiz bularak yeni ihale sürecine gidileceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından promosyon anlaşmasının hangi banka ile yapılacağı ve ödemelerin ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Eylül ayının ikinci haftasına girilirken, yetkililerden sürece ilişkin açıklamalar geliyor. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can sürecin hızla tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtiyor.

ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı maaş promosyonu sürecinde gözler yeni ihaleye çevriliyor. Eylül ayı içinde yapılması beklenen ihale için resmi takvim henüz netleşmedi. Kulislerde, daha önce 90 bin TL teklif sunan Vakıfbank ile görüşmelerin sürdüğü öne sürülüyor. Ancak Bakanlık, bu konuda şu an için kesin bir açıklama yapmıyor.

8 Eylül'de sürece ilişkin bilgi veren Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, ihale çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Can, kamu personelinin beklentilerini karşılayacak bir anlaşmanın en kısa sürede sonuçlanması için yoğun mesai yürütüldüğünü dile getirdi. Böylece promosyon sürecinin hızla tamamlanacağına işaret etti.

2022'DE 25 BİN TL PROMOSYON ÖDENDİ

Adalet Bakanlığı personeli, 2022 yılında yapılan promosyon ihalesinde dikkat çeken bir rakam almıştı. 19 Ağustos 2022'de gerçekleştirilen ihale sürecinde en yüksek teklif, 20.100 TL ile Vakıfbank tarafından sunulmuştu. Diğer bankaların ihaleden çekilmesinin ardından, 22 Ağustos'ta yapılan nihai oturumda Vakıfbank, peşin ödeme koşuluyla teklifini 25.000 TL'ye yükseltti ve ihale bu rakam üzerinden tamamlandı. Böylece, üç yıllık promosyon tutarı olan 25.000 TL, 1 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında tüm personele tek seferde ödendi.

2025 ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Eylül ayı içerisinde bankayla mutabakat sağlanması halinde promosyon ödemelerinin ay sonuna doğru yapılması mümkün görünüyor. Anlaşmanın gecikmesi durumunda ise ödemelerin Ekim ayının ilk günlerinde personelin hesaplarına yatırılması planlanıyor.

Toplamda 6 bankanın katıldığı ihale sürecinde, tekliflerin yeterli görülmemesi nedeniyle yeni ihale tarihi belirlenecek ve bankaların teklifleri tekrar değerlendirilecek. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, detayların netleşmesinin ardından duyuruların paylaşılması bekleniyor. Maaş promosyonu ve ihale süreciyle ilgili tüm gelişmeler, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

