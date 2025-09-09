Adalet Bakanlığı maaş promosyonu yattı mı? 2025 Adalet Bakanlığı promosyon tarihi: İşte ödeme takvimi

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu süreci yaklaşık 200 bin personelin gündeminde yer alıyor. İhale süreci geçtiğimiz ay yapılan görüşmelerde sonuçlanmamış, en yüksek teklif 90 bin TL ile Vakıfbank'tan gelmişti. Bakanlık, bu miktarı yetersiz bularak yeni ihale sürecine gidileceğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından promosyon anlaşmasının hangi banka ile yapılacağı ve ödemelerin ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. Eylül ayının ikinci haftasına girilirken, yetkililerden sürece ilişkin açıklamalar geliyor. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can sürecin hızla tamamlanması için çalışmaların devam ettiğini belirtiyor.

ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı'nın 2025 yılı maaş promosyonu sürecinde gözler yeni ihaleye çevriliyor. Eylül ayı içinde yapılması beklenen ihale için resmi takvim henüz netleşmedi. Kulislerde, daha önce 90 bin TL teklif sunan Vakıfbank ile görüşmelerin sürdüğü öne sürülüyor. Ancak Bakanlık, bu konuda şu an için kesin bir açıklama yapmıyor.

8 Eylül'de sürece ilişkin bilgi veren Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ramazan Can, ihale çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Can, kamu personelinin beklentilerini karşılayacak bir anlaşmanın en kısa sürede sonuçlanması için yoğun mesai yürütüldüğünü dile getirdi. Böylece promosyon sürecinin hızla tamamlanacağına işaret etti.