Çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı (e-Devlet) | Çiftçi destek ödemesi yattı mı? İşte tarımsal destek ödeme takvimi

Çiftçilere yönelik tarımsal destekleme ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre düzenli olarak hesaplara aktarılıyor. Kayıtlı üreticiler, ilan edilen tarihlerde destek ödemelerini alabiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında yaklaşık 476 milyon 738 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Peki çiftçi destek ödemesi yattı mı? İşte e-Devlet sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi :05 Eylül 2025 , 17:39
Çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı e-Devlet | Çiftçi destek ödemesi yattı mı? İşte tarımsal destek ödeme takvimi

Tarımsal destekleme ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda hak sahibi çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor. Bakan İbrahim Yumaklı, yaklaşık 476 milyon 738 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilere yapılacağını duyurdu. Peki çiftçi destek ödemesi hesaplara ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi…

ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME ÖDEMELERİ YATIYOR MU?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 476 milyon 738 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin 5 Eylül 2025 tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ödemelere dair detaylı bilgi verdi.

YUMAKLI: ÜRETİME GÜÇ, ÇİFTÇİLERE DESTEK

Bakan Yumaklı paylaşımında, üretime katkı sağlamak ve çiftçilerin yanında olduklarını vurguladı. Yumaklı, "476 milyon 737 bin 832 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Ödemelerin dağılımına bakıldığında:

◼Hayvan hastalıkları tazminatı: 402 milyon 376 bin 507 lira

◼Kırsal kalkınma yatırımları: 40 milyon 879 bin 488 lira

◼Bireysel sulama sistemleri: 33 milyon 481 bin 837 lira

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMESİ 2025 SORGULAMA EKRANI

Çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden e-Devlet ile destekleme ödemelerini kolayca sorgulayabiliyor. Ödeme bilgilerini görüntülemek için:

e-Devlet giriş yapın,

Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına T.C. Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.

E-Devlet şifresi olmayan çiftçilerin, ödeme sorgulaması yapabilmek için şifre temin etmeleri gerekiyor.

