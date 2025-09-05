Çiftçi destek ödemesi sorgulama ekranı (e-Devlet) | Çiftçi destek ödemesi yattı mı? İşte tarımsal destek ödeme takvimi

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Tarımsal destekleme ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda hak sahibi çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor. Bakan İbrahim Yumaklı, yaklaşık 476 milyon 738 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilere yapılacağını duyurdu. Peki çiftçi destek ödemesi hesaplara ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi…

AA ÇİFTÇİLERE DESTEKLEME ÖDEMELERİ YATIYOR MU? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 476 milyon 738 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin 5 Eylül 2025 tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ödemelere dair detaylı bilgi verdi.