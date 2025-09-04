Türkiye Sigorta ve Hayat Emeklilik’ten 6 ayda 16.6 milyar TL kâr: 5 yılda 12 kat büyüme

Bu yılın ilk 6 ayında 16.6 milyar TL net kâr elde eden Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, toplam kârlılığını 5 yılda 12 kat artırdı. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak, "Güçlü ve etkin hasar yönetimiyle hem ölçek büyümesini sağladık hem de hedeflediğimiz teknik kârlılıklara ulaştık." dedi.

5 yılda 11 milyon hasar dosyasını titizlikle incelediklerini ve sigortalılara 94.9 milyar TL hasar ödemesi yaptıklarını söyleyen Çakmak, bireysel emeklilik tarafında da büyük başarılara imza attıklarını ifade etti. Çakmak, "Fon büyüklüğümüzü 5 yılda yüzde 1014 artırarak 367.5 milyar TL'ye ulaştırırken, 5.1 milyon katılımcı sayımızla sektördeki liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu yılın ilk yarısında BES ve OKS olmak üzere sektör genelinde ağırlıklı getiri yüzde 20.14 iken, biz katılımcılarımıza yüzde 23.22 getiri sağladık." diye konuştu.