Getir’den İstanbul’da tarımı destekleyen “24 Saatte Tarladan Sofraya” projesi

Getir, İstanbul'da başlattığı projeyle kent tarımını ve pestisit kullanılmadan toprağın iyileştirilmesine odaklanan onarıcı tarımı destekliyor. İstanbul'daki GetirBüyük kullanıcıları hasat sonrası 24 saat içinde mağazalara ulaştırılan yeşillikleri '24 Saatte Tarladan Sofraya' ve pestisit analizleri yapılan izlenebilir ürünleri 'Analizli Meyve & Sebze' kategorilerinden sipariş edebiliyor.

GetirMarket Genel Müdürü Elif Çar, "İstanbul'daki üreticilerle başlattığımız iş birliği sayesinde hasattan 24 saat içinde GetirBüyük mağazalarına ulaşan yeşillikleri, kullanıcılarımızla buluşturmaya başladık. 24 Saatte Tarladan Sofraya' kategorisindeki ürünleri Eylül ayında İzmir'de, yıl sonuna kadar da Ankara'daki kullanıcılarımıza sunacağız." dedi.