PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Getir’den İstanbul’da tarımı destekleyen “24 Saatte Tarladan Sofraya” projesi

Getir, İstanbul’daki üreticilerle iş birliği yaparak hasat sonrası 24 saat içinde taze yeşillikleri kullanıcılarına ulaştırmaya başladı. Pestisit analizleri yapılan izlenebilir ürünlerin yer aldığı “Analizli Meyve & Sebze” kategorisiyle de sağlıklı ve güvenilir alışveriş deneyimi sunan Getir, projeyi Eylül ayında İzmir’e, yıl sonunda ise Ankara’ya genişletmeyi hedefliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Ağustos 2025
Getir’den İstanbul’da tarımı destekleyen 24 Saatte Tarladan Sofraya projesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Getir, İstanbul'da başlattığı projeyle kent tarımını ve pestisit kullanılmadan toprağın iyileştirilmesine odaklanan onarıcı tarımı destekliyor. İstanbul'daki GetirBüyük kullanıcıları hasat sonrası 24 saat içinde mağazalara ulaştırılan yeşillikleri '24 Saatte Tarladan Sofraya' ve pestisit analizleri yapılan izlenebilir ürünleri 'Analizli Meyve & Sebze' kategorilerinden sipariş edebiliyor.

GetirMarket Genel Müdürü Elif Çar, "İstanbul'daki üreticilerle başlattığımız iş birliği sayesinde hasattan 24 saat içinde GetirBüyük mağazalarına ulaşan yeşillikleri, kullanıcılarımızla buluşturmaya başladık. 24 Saatte Tarladan Sofraya' kategorisindeki ürünleri Eylül ayında İzmir'de, yıl sonuna kadar da Ankara'daki kullanıcılarımıza sunacağız." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li belediyelerde skandallar bitmiyor! Torbalı’da başkan Övünç Demir’den rüşvet karşılığı 60 milyonluk ceza indirimi
Zafer haftasında milli teknoloji şöleni! Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST Mavi Vatan’da önemli mesajlar: Savunma sanayii destan yazıyor
Türk Telekom
Sağlık sorunları yüzünden erken emeklilik mümkün! İşte malulen emeklilik şartları ve yolları
Bakan Fidan’dan terör devleti İsrail’e net mesaj: Düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız!
Beşiktaş’ta Ole Gunnar Solskjaer dönemi sona erdi
CHP Süleymaniye’de PKK/PYD ile buluştu! Başrolde yine Namık Tan... Suriye’de YPG için eşit ortaklık istedi
Birgün yazarı Kaan Sezyum’dan taciz skandalı! Cinsel saldırı ifşasını kabul etti | Mide bulandıran özür
Kartal’dan Avrupa’ya veda! Beşiktaş - FC Lausanne-Sport: 0-1 | MAÇ SONUCU
Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik soru açtırıldı
Kaynağını bizzat Başkan Erdoğan yaptı! Milli uçak gemisi MUGEM için tarihi gün
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Kalpleri derinden sarsacak hikaye | atv’nin yeni dizisi Gözleri Karadenizin yayın tarihi belli oldu!
İmralı Heyeti İmralı’da... DEM’liler Süleymaniye’de! PYD/YPG elebaşı Müslim ve Talabaniler ile ne konuştular?
Galatasaray kalecisini buldu! Transferde dünya devi ile yarış
Yeşil Vatan’da alevlerle savaş | Bursa ve Çanakkale’deki yangınlar kontrol altında
ABD Latin Amerika’ya müdahale mi edecek? Venezuela’ya savaş gemisi yığınağı! Kolombiya’dan sert tepki
İzmir’de CHP mağdurlarından cezaevi önünde eylem! Tunç Soyer’den Özgür Özel’e Şenol Aslanoğlu’ndan Cemil Tugay’a…
ABD’nin Suriye politikası değişiyor mu? Barrack ağız değiştirdi... Ankara YPG-Dürzi-İsrail ittifakına kılıç çekti
Başkan Erdoğan’dan peş peşe temaslar: Önce Zelenskiy sonra Şahbaz Şerif!