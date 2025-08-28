Rolls-Royce’tan bahardan ilham alan özel Spectre serisi

Rolls-Royce Motor Cars, baharın güzelliğinden ilham alan özel serisi "Spectre Inspired by Primavera"yı tanıttı. Açan çiçekten ilham alan yeni 23 inçlik jant tasarımının olduğu seri, mevsimin farklı yönlerini temsil eden üç farklı yorumu içeriyor.

Mevsimi farklı şekilde yorumlayan Evanescent, Reverie ve Blossom modellerinin, gelecek yılın başına kadar sipariş edilebileceği ve teslimatların da 2026 baharından önce başlayacağı duyuruldu. Aracın fiyatının ise 397 bin ile 444 bin dolar arasında olacağı belirtiliyor. Üç farklı renk seçeneğiyle sunulan her araçta, baharın simgesi olarak öne çıkan kiraz çiçeği motifi yer alıyor. Kuzey Yarımküre'de bahar aylarında gökyüzünde beliren ve "bahar üçgeni" olarak anılan Boötes, Leo ve Virgo takımyıldızlarından esinlenen her araç, 4 bin 796 adet el işçiliğiyle yerleştirilmiş ışıkla donatılmış Starlight Doors'a ve 5 bin 500'den fazla yıldızdan oluşan soyut bir kümeyi Spectre logosu eşliğinde yansıtan aydınlatmalı ön panel ile donatılıyor.