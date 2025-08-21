PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 120 arttı: Togg etkisi büyüyor

Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı, 2024 Temmuz’dan 2025 Temmuz’a yüzde 120.6 artarak 289 bini geçti. Yerli üretim Togg ve artan şarj altyapısı, elektrikli araç kullanımını hızlandırdı. Hibrit araçlarda da yükseliş sürüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ağustos 2025
Elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 120 arttı: Togg etkisi büyüyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ülkemizde trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısında hızlı yükseliş devam ediyor. Geçen ay trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 16 milyon 847 bin 382 olarak kayıtlara geçti. Karbon emisyonunun diğer yakıt türlerine göre daha az olduğu elektrikli araçlar, şarj istasyonlarının sayısının artmasının da katkısıyla, son 10 yılda önemli oranda artış gösterdi. Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin araç seçiminde bu yöne kayması da etkili oldu.

1 YILDA YÜZDE 120 ARTTI
2015'te yalnızca 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Haziran'da 250 bin barajını aştı. Temmuz 2024'te 131 bin 217 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Temmuz 2025 itibarıyla yaklaşık yüzde 120.6 artarak 289 bin 457'ye ulaştı. Temmuz sonu itibarıyla, elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı, yüzde 1.7 olarak hesaplandı. Geçen yılın sonunda bu oran, yüzde 1.1 olarak kayıtlara geçmişti. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı da Temmuz 2025'te 556 bin 995'e çıktı. Bu türdeki otomobillerin toplam içindeki payı, 2024'ün sonunda yüzde 2.4 iken, geçen ay yüzde 3.3'e yükseldi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kripto baronu İçer’in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! İçer’in karanlık ağı
İBB’nin 66 milyar TL’lik kredisinin 38.6 milyar TL’si suç örgütlerine aktı
Türk Telekom
İsrail Gazze’de yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar
CHP’li Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: Biraz gözünüz doysun
Telegram suçluların yuvası haline geldi! Dini ve milli değerlere hakaretten pedofiliye kadar her şey var
Solskjaer’in kozu orta saha! Beşiktaş’ın 11’i netleşti
EkremEdit Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ’dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum
Kader maçı Portekiz’de! Fenerbahçe - Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Putin’le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin’den İstanbul teşekkürü
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Anneleri’nde... Kurtulmuş’tan sabotaj uyarısı
Trabzonspor Renato Sanches transferinde PSG ile görüşmelere başladı
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti’ne taşıyor | Bakan Işıkhan’dan açıklama
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş’tan 4 yıldız transferi
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye’de! Rutte’den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Vergi rekortmenleri listesinde gizemli boşluk! Üçüncü sırada İpek Kıraç mı var?
Türkiye’nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Planlar değişti
Fenerbahçe’den transfer harekatı! Nene’den sonra sıra onlarda
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam’ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...