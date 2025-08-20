SON DAKİKA
Sosyal medya hesaplarına yasa dışı bahis ve kumar ayarı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti hesaplar engellendi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engellendi." denildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ağustos 2025 , 08:40 Güncelleme Tarihi :20 Ağustos 2025 , 08:43
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 30 yüksek takipçili sosyal medya hesabına erişim engellendi." denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 360 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturmuştur. Tüketicileri canlı bahse katılmaya teşvik eden ve kumar oynamaya özendiren nitelikteki sosyal medya hesapları mercek altına alınmıştır.

Ticaret Bakanlığı'nın X paylaşımı Ticaret Bakanlığı'nın X paylaşımı
YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR REKLAMI YAPAN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA ERİŞİM ENGELİ VE SUÇ DUYURUSU KARARI
Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 30 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi için ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.
TÜKETİCİLERİN KORUNMASI İÇİN KESİNTİSİZ MÜCADELE
Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesi ve toplumun özellikle genç kesiminin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ayrıntılar geliyor..

