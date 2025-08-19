İyilik için telefonunu veren kötülük görür

Akıllı telefon ve cihazların kısa süreliğine de olsa başkalarına kullandırılması, hem dolandırıcılık riskini hem de adli süreçlerde mağduriyet ihtimalini artırıyor. Yapay zeka alanında çalışmalar yapan Sadi Çetinkaya'nın, bir kafede telefonunu kullanmasına izin verdiği kişinin, skuter uygulaması üzerinden kiralama yapması nedeniyle kredi kartından para çekildi. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, "Kişiler 'Kısa bir görüşme yapacağım' bahanesiyle yanınıza gelebilir. Siz fark etmeden bir anda banka hesaplarınız boşaltılabilir" uyarısı yaptı.