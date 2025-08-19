PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İyilik için telefonunu veren kötülük görür

Akıllı telefon ve cihazların kısa süreliğine de olsa başkalarına kullandırılması, hem dolandırıcılık riskini hem de adli süreçlerde mağduriyet ihtimalini artırıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025
İyilik için telefonunu veren kötülük görür

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Akıllı telefon ve cihazların kısa süreliğine de olsa başkalarına kullandırılması, hem dolandırıcılık riskini hem de adli süreçlerde mağduriyet ihtimalini artırıyor. Yapay zeka alanında çalışmalar yapan Sadi Çetinkaya'nın, bir kafede telefonunu kullanmasına izin verdiği kişinin, skuter uygulaması üzerinden kiralama yapması nedeniyle kredi kartından para çekildi. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, "Kişiler 'Kısa bir görüşme yapacağım' bahanesiyle yanınıza gelebilir. Siz fark etmeden bir anda banka hesaplarınız boşaltılabilir" uyarısı yaptı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Trump Beyaz Saray’da Zelenskiy ile bir araya geldi: Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak
Memur ve memur emeklisine yeni zam teklifi! Bakanlık sosyal medyadan duyurdu
Toplu sözleşme artış farkı için 4 ayrı oran!
Özlem Çerçioğlu’nun yokluğunda CHP’den Aydın’a taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviye
Oval Ofis’te dikkat çeken Ukrayna haritası | Trump’tan ve Zelenskiy’e mesaj! Toprak takası mı konuştular?
CHP’li İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonu! İnan Güney tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı
Avustralya’dan Google’a 36 milyon dolarlık rekabet cezası!
Bakan Tunç’tan Hakan Çakır ve Ahmet Minguzzi açıklaması: Bir daha yaşanmaması için adımlarımızı kararlılıkla atacağız
Arabuluculara bildirdi | Hamas Gazze’de ateşkes ve esir takası teklifini kabul etti
Taylan 1.3 milyon Euro iken alınmadı! 6 milyon Euroya patladı
CHP’lilerin Samsun’daki delege kavgasında 2 şüpheli tutuklandı! Darbedilen partili yoğun bakımda
YPG’yi ’harekat’ paniği sardı! Aylardır özerklik isteyen İlham Ahmed hem çark etti hem de aslını inkar etti: Biz PKK’lı değiliz
Başkan Erdoğan NSosyal’den ilk paylaşımını yaptı: Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı
Emekliye yüzde 11.16 zam! Merkez Bankası’ndan ocak zammı için yeni tahmin geldi TAKVİM hesapladı! SSK, BAĞKUR’lular...
Suriye’de YPG/SDG’ye harekat hazırlığı! Hedef Rakka ve Deyrizor... Abdi ABD Kongresine mektup yazıp yalvardı
CHP’li Tanju Özcan kumarhane köşelerine düştü! Pişkin savunma... Oyun oynamışımdır ama bu kez değil
Premier Lig’in yıldızı Beşiktaş’a! Transfere onay çıktı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü kazası: 4 ölü, 26 yaralı | Şoför gözaltında | Kaza anı kamerada | Cenazeler adli tıp’a getirildi
Terörsüz Türkiye sürecinde söz ailelerde! Anneler dinlenecek
İBB soruşturmasında kiralık katil planı! Gözaltına alınan avukat Cem Duman’a Fatih Keleş’in talimatını getiren avukat kim?