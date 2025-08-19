SON DAKİKA
Halkbank'tan Sözcü Gazetesi'nin 'kredi' ve 'ihale' iddialarına yalanlama

Halkbank, Sözcü Gazetesi'nin 'kredi' ve 'ihale' iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bankamızın bazı şirketlerle kredi ilişkileri ve İstanbul Finans Merkezi binası ihalesine dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. Bu haber de hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025 , 17:04 Güncelleme Tarihi :19 Ağustos 2025 , 17:06
Halkbank, yazılı açıklama yaparak Sözcü Gazetesi'nin iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

KAMUOYUNA DUYURU

Sözcü Gazetesi, Bankamızı ve Bankamız Genel Müdürünü hedef alan, gerçeği yansıtmayan
yayınlarını sürdürmektedir. Gazetenin dün yazılı ve dijital yayınlarında yer alan Bodrum'da "lüks
doğum günü partisi" iddiasına ilişkin açıklamamızda, bu haber ve paylaşımların tamamen
gerçek dışı olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.

Aynı gazetenin bugünkü yayınlarında ise, Bankamızın bazı şirketlerle kredi ilişkileri ve İstanbul
Finans Merkezi binası ihalesine dair asılsız iddialar gündeme getirilmiştir. Bu haber de hiçbir
biçimde gerçeği yansıtmamaktadır.

Haberde adı geçen şirketin Bankamızla çalışması, Genel Müdürümüzün göreve
başlamasından çok önceye dayanmaktadır. Bankamız Genel Müdürünün göreve
başladığı tarihten bu yana bahse konu firmanın kredilerinde herhangi bir limit artışı
yapılmamıştır. Ayrıca kredi koşullarında da firmaya herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır.

Bahse konu şirkete hiçbir zaman döviz kredisi kullandırılmamıştır. Dolayısıyla Bankamız
nezdinde hiçbir zaman döviz kredisi olmayan firmanın, "döviz kredisinin ucuz TL krediye
çevrilmesi" iddiası da mümkün değildir ve yalan mahiyetedir.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ndeki Halkbank binası yapım işi, mevzuata uygun
biçimde, çok sayıda katılımcının yer aldığı bir ihale ile ve Genel Müdürümüz göreve
başlamadan önce sonuçlandırılmıştır. Ayrıca inşaat sürecinde, adı geçen firmaya
fazladan ödeme yapıldığı iddiası da tamamen gerçek dışıdır.

Haberde dile getirilen tüm iddialar mesnetsizdir. Bankamızın faaliyetleri, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. Faaliyetlerimiz başta BDDK ve Sayıştay olmak üzere kamu denetim kurumları ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir.

Bankamız ve Genel Müdürümüz hakkında bilinçli biçimde sürdürülen asılsız, mesnetsiz ve iftira
mahiyetindeki yayınları en sert şekilde kınıyor; bu tür yalan haberlerin Bankacılık Kanunu 74.
Madde, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca açıkça suç teşkil etiğini, sorumluları
hakkında tazminat talepleri ile birlikte gerekli tüm adli yollara başvurulacağını kamuoyunun
bilgisine saygıyla sunuyoruz.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.



