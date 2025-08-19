SON DAKİKA
Halkbank'tan kamuoyuna duyuru

Halkbank tarafından, Sözcü gazetesinin yazılı ve sosyal medya kanallarında yer alan haber ve paylaşımların gerçeğe aykırı olduğu bildirildi.

takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ağustos 2025 , 09:30
Halkbank'tan yapılan açıklamada, Sözcü gazetesinin yazılı ve sosyal medya kanalları ile bazı sosyal medya hesaplarında Bodrum'da bir restoranda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine Bankanın Genel Müdürünün katıldığı yönündeki haber ve paylaşımların gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde yalan açıklamalar olduğu belirtildi.

KAMUOYUNA DUYURU

Sözcü Gazetesine ait yazılı ve sosyal medya kanalları ile bazı sosyal medya hesaplarında Bankamız Genel Müdürü olduğu iddia edilerek, Bodrum'da bir restoranda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine Bankamız Genel Müdürünün katıldığı yönündeki haber ve paylaşımlar gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde yalan açıklamalardır. Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan; haksız, yalan, mesnetsiz haber ve yorumlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağını Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





