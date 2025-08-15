PODCAST CANLI YAYIN
Unico Sigorta’dan her poliçe için fidan bağışı kampanyası büyüyor

Unico Sigorta, "Her Poliçe Bir Fidan, Her Fidan Geleceğe Umut" kampanyasında 2024’te 10 bin fidan bağışına ulaşmıştı. Bu yıl ise 25 bin fidan hedefleniyor. Genel Müdür Ender Güzeler, Sigorta Haftası’na kadar her poliçe için fidan bağışı yapılacağını açıkladı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025
UNICO Sigorta, 2024 yılında İlk Sigortam ürününün lansmanı ile başlattığı "Her Poliçe Bir Fidan, Her Fidan Geleceğe Umut" kampanyasını, bu yıl da daha büyük bir hedefle devam ettiriyor.

Geçen yıl acentelerinin de desteğiyle kısa sürede 10 bin poliçe adedine ulaşarak her poliçe için bir fidan bağışında bulunan ve projeyi bu yıl sürdürme kararı alan Unico Sigorta, bu kez 25 bin fidan adedine ulaşmayı hedefliyor.

Unico Sigorta Genel Müdürü Ender Güzeler, "Sigorta Haftası'na kadar düzenlenecek her bir İlk Sigortam poliçesi için 1 fidan bağışı yapacağız. Bu anlamlı projeyi ben bireysel olarak bin fidan bağışında bulunarak başlattım." dedi.

