PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Polaris Sigorta’dan değerli sanat eserlerine özel koruma ve danışmanlık

Polaris Sigorta, yeni Değerli Sanat Eserleri Departmanı ile bireysel koleksiyonerler ve kurumlara eserlerin sigortalanması, korunması ve gelecek nesillere aktarımı konusunda kapsamlı çözümler sunuyor. Yönetim Kurulu Üyesi Yalın Kılıç, çok boyutlu danışmanlık hizmetine dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025
Polaris Sigorta’dan değerli sanat eserlerine özel koruma ve danışmanlık

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Polaris Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri, hizmet portföyüne kattığı Değerli Sanat Eserleri Departmanı ile sanat eserlerinin korunmasına yönelik özel çözümler sunuyor.

Hem bireysel koleksiyonerleri hem de kurumları hedefleyen bu yeni departmanla ilgili açıklama yapan Polaris Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi Yalın Kılıç, "Değerli Sanat Eserleri Departmanımız sadece sigorta teminatı sunmuyor, aynı zamanda eserlerin sergilenmesinden taşınmasına, korunmasından gelecek nesillere aktarımına kadar çok boyutlu bir danışmanlık zinciri oluşturuyor." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan AK Parti’nin 24. yılında açıkladı: Bizde emeklilik yok
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için Merkez Bankası ipucu verdi
Takas İstanbul
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu’ndan CHP’ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Önce korku filmi sonra play-off! Beşiktaş - St. Patrick’s: 3-2 | MAÇ SONUCU
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster’de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Türk Telekom
Dışişleri Bakanlığı İsrail’in E1 yerleşim planına tepki gösterdi
İBB’deki reklam ihaleleri vurgununa yönelik operasyon! Taner Çetin’in oğlunun da arasında bulunduğu 6 kişi tutuklandı
Trabzonspor Tomas Suslov için İtalya’ya yöneldi
Fenerbahçe’den flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transfer iptal oldu
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız
Manchester City’nin yıldızları Galatasaray’a! 2 transfer birden
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu’ndan sabotaj uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Rezan Epözdemir TAKVİM’in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Okan Buruk’tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11’ini belirledi
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska’da bir ilk | Putin’den açıklama
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde