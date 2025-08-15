Polaris Sigorta’dan değerli sanat eserlerine özel koruma ve danışmanlık

Polaris Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri, hizmet portföyüne kattığı Değerli Sanat Eserleri Departmanı ile sanat eserlerinin korunmasına yönelik özel çözümler sunuyor.

Hem bireysel koleksiyonerleri hem de kurumları hedefleyen bu yeni departmanla ilgili açıklama yapan Polaris Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi Yalın Kılıç, "Değerli Sanat Eserleri Departmanımız sadece sigorta teminatı sunmuyor, aynı zamanda eserlerin sergilenmesinden taşınmasına, korunmasından gelecek nesillere aktarımına kadar çok boyutlu bir danışmanlık zinciri oluşturuyor." dedi.