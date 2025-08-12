SON DAKİKA
Bekir Fırat’tan faiz indirimi sonrası çağrı: Kampanyalar değerlendirilmeli

Fırat Life Style Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Fırat, son dönemde banka faiz oranlarında yaşanan düşüşlerin ardından konut sektöründe yeni bir hareketlenme beklediklerini belirterek, vatandaşlara önemli tavsiyelerde bulundu. Fırat, “Konut almak için uygun dönem başladı. Ancak fırsatlar sınırlı, kampanyaları kaçırmamak gerekiyor” dedi.

takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ağustos 2025 , 17:22 Güncelleme Tarihi :12 Ağustos 2025 , 17:34
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Temmuz 2025'te politika faizini düşürmesinin ardından birçok banka konut kredisi faizlerini ve mevduat faizlerini aşağı çekti. Bazı kamu bankaları yıllık faiz oranlarını düşürürken, özel bankalarda da benzer oranlara ulaşıldı. Bu gelişme, konut sektöründe uzun süredir beklenen hareketliliği beraberinde getirdi.

"SEKTÖR YENİDEN BANKALARA YÖNELİYOR"
Bekir Fırat, faiz indirimiyle birlikte tüketicilerin yeniden banka kredilerine yönelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirterek, bankaların 120 aya kadar vade seçenekleri sunmasının da bu ilgiyi artıracağını ifade etti ve şu sözleri kullandı:

"Uzun zamandır inşaat firmaları kendi vadeli satış modelleriyle süreci ayakta tutuyordu. Ancak şimdi faizlerin düşmesiyle insanlar bankaları yeniden bir finansman aracı olarak görmeye başlayacak. Bu da önümüzdeki dönemde talebin artmasına yol açacak. Biz fiyatlar artacak demiyoruz ama doğal olarak maliyet baskısı ve artan talep, fiyatlara yansıyacaktır.

60 AY VADELİ KAMPANYA: BANKASIZ, KEFİLSİZ
Fırat Life Style, bu süreçte İstanbul ve Ankara'daki projelerinde dikkat çeken kampanyalar başlattı. Natura Ferce İstanbul Bahçeşehir ve Natura Nova Life Ankara Beytepe projelerinde, banka kredisi kullanmaksızın 60 aya kadar vadeli ödeme seçeneği sunuluyor. Firma, bu kampanyanın faiz indirimi döneminde hızlı karar vermek isteyen tüketiciler için önemli bir alternatif sunduğuna dikkat çekiyor."

Bekir Fırat, "Biz bu süreci vatandaşın lehine çevirmek istiyoruz. Faizler düşmüş olabilir, ama biz de bankalar gibi vadeli satış yapıyoruz. Banka prosedürü olmadan, kefilsiz, kolay ödeme planları sunuyoruz. Bu kampanyalar sınırlı süreli. Ev almak isteyenler için şu an doğru zaman" dedi.

NATURA DÜNYASI PROJELERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Natura Ferce İstanbul: Bahçeşehir'de konumlanan 2482 konutluk proje, 15 bloktan ve 17 ticari üniteden oluşuyor. 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle hem ailelere hem yatırımcılara hitap ediyor.

Natura Nova Life Ankara: Beytepe bölgesinde yükselen 1900 konutluk proje, doğa ile iç içe, modern yaşam alanları sunuyor. Sınırlı sayıda konut için geçerli kampanya yoğun talep görüyor.

FIRSATLAR SINIRLI, TALEPLER ARTIYOR
Faizlerin düşmesiyle birlikte konuta yönelik ilginin artacağına dikkat çeken Fırat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bugün alınmayan ev, yarın kaçırılmış bir fırsat olabilir. Biz bu dönemde elimizi taşın altına koyduk, ciddi kampanyalar yaptık. Tüketici bu süreci iyi değerlendirmeli."

