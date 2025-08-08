Üretim fabrikaları tek koldan

SON DAKİKA
Türk Henkel, 7 milyon euroluk yatırımla Ankara'daki Tüketici Markaları Fabrikası'nda önemli bir dönüşüme imza attı. Bu stratejik adım kapsamında, şirket ülkemizdeki tüketici markaları üretimini Ankara'daki fabrikasında tek çatı altında birleştirdi. Yeni makine parkuru sayesinde kozmetik tesisinin üretim kapasitesi yüzde 50 artırıldı. Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız, "Bu stratejik adım, Türkiye'deki varlığımızı güçlendirme kararlılığımızın yanı sıra, ihtiyaçlara proaktif çözümler sunma vizyonumuzun da somut bir göstergesi" dedi.

