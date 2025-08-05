Otomotiv rekor kırmaya devam ediyor

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, Ocak-Temmuz döneminde yüzde 6.5 artarak 715 bin 695 oldu. Toplam satışlar ilk 7 aylık dönemde tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 6.68 artarak 572 bin 198, hafif ticari araç satışları yüzde 5.77 yükselerek 143 bin 497 oldu. Temmuz'da ise otomotiv pazarı yüzde 14.55 artarak 107 bin 718 adet olarak gerçekleşti. Bu sonuç, pazarda en yüksek ikinci Temmuz olarak kayıtlara geçti. Pazarın yüzde 81.5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. En çok tercih edilen gövde tipi 357 bin 984 satışla SUV otomobiller oldu.



ELEKTRİKLİ ALDIK

Benzinli otomobil satışları 266 bin 95 ile yüzde 46.5, hibrit oto satışları 153 bin 363 ile yüzde 26.8, elektrikli otomobil satışları 103 bin 310 ile yüzde 18.1 pay aldı. 160 kilovat altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 108.6, 160 kilovat üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 233.2 yükseldi.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ilk 7 ayda 715 bin adetlik satışla rekor kırdı. Geçtiğimiz ay, 107 bin adetle en iyi ikinci Temmuz verisi elde edildi...