Girişimci kadınlar için dünya fırsatı

ERNST&YOUNG (EY), EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 başvurularının, 15 Ağustos'a kadar devam edeceğini duyurdu. Türkiye'de bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek programa EY Türkiye'nin internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Seçilen kadın girişimciler EY'ın kaynaklarına erişerek, şirketlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütme ve uluslararası pazarlarda rekabet etme imkanına sahip olacak. Ayrıca program, kadın girişimcileri uluslararası pazarlarda öne çıkararak, eğitim, başarılı iş liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanma, birebir mentörlük desteği, 60 ülkede 1000'den fazla kadın girişimciden ve ilham verici rol modellerden oluşan küresel bir topluluğa dahil olma gibi birçok alanda fırsat sunacak.