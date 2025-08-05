PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Borsa uçuşta! Fener rüzgarı esmeye devam ediyor

Enflasyonun düşmesiyle faiz indirimi beklentileri arttı, borsa 4.5 ayın zirvesine çıktı. Spor hisselerinde ise Temmuz'un yıldızı Fenerbahçe oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ağustos 2025
Borsa uçuşta! Fener rüzgarı esmeye devam ediyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Enflasyonun beklentilerin altında gelmesinin ardından faiz indirimlerinin aynı hızla devam edeceğine ilişkin öngörüler borsada yükselişi hızlandırdı. Endeks dün yüzde 1'den fazla yükselerek 10 bin 926 puanı görürken, yaklaşık 4.5 ayın zirvesine ulaştı. Borsa 30 Mayıs'ta 9 bin 19 puana kadar gerilemişti. O tarihten bu yana yükseliş yüzde 20'yi geçti. Enflasyon verisinin ardından 2 yıllık tahvilin faizi yüzde 40'ın altına, 5 yıllık tahvilin faizi de yüzde 36'ya indi

FENER RÜZGARI
Borsada işlem gören spor kulüpleri arasında Temmuz ayında yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp, yüzde 16.6 ile Fenerbahçe oldu. Galatasaray Sportif yüzde 14.2, Beşiktaş Futbol Yatırımları yüzde 6.6 kazandırdı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TSK’nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
3 tahmin 3 ayrı oran! Zam farkına dair ipuçları geliyor
Borsa İstanbul
İngiltere’ye Filistin tebriği! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü
Emlak Konut
Sahte diploma çetesine operasyon: 37 tutuklama 150 adli kontrol | Bakan Yerlikaya duyurdu: 57 adet sahte diploma 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir
Girişimciye fırsatlar yaz yağmuru gibi
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması: Kuşatma yarılmış, bölgesel ve küresel kumpas sökülüp atılmıştır
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yazarımız Kartal Yiğit’e çok özel açıklamalar yaptı! Solskjaer ile ilgili iddialara son noktayı koydu
Siber Vatan’ı hedef alan 3 büyük algı operasyonu etki ajanlarının elinde patladı
Terörsüz Türkiye’de kritik eşik! Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu mesaiye başlıyor: Kararlar nasıl alınacak?
Kerem Aktürkoğlu’nun transfer süreciyle ilgili çok çarpıcı detayı TAKVİM açıklıyor! İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan’la konuşunca ikna oldu
Avrupa’da Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu
Antalya’da rüşvetten sonra dolandırıcılık skandalı! CHP’li Muhittin Böcek’in yeğeni de yiyici çıktı: 2.6 milyon TL nerede?
Dün Süveyda ve Münbiç bugün Deyr Hafer: YPG yine Suriye ordusuna saldırdı! Tom Barrack’tan çağrı
Fenerbahçe’den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA 3 TAHMİN 3 ORAN: TÜİK’ten ilk veri geldi hesap değişti! Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak?
1 gram altını bile olan voleyi vuracak! İslam Memiş’ten ’sert dalga’ uyarısı geldi! 4 bin 450 lira seviyeleri...
Kremlin’den Putin-Zelenskiy görüşmesine işaret! Ukrayna dün İstanbul’u işaret etmişti
YPG’den Deyrizor ve Rakka pazarlığı! Entegrasyon sürecine öz yönetim takozu... Şam katılım diyor Abdi ortaklık istiyor