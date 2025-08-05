Borsa uçuşta! Fener rüzgarı esmeye devam ediyor

Enflasyonun beklentilerin altında gelmesinin ardından faiz indirimlerinin aynı hızla devam edeceğine ilişkin öngörüler borsada yükselişi hızlandırdı. Endeks dün yüzde 1'den fazla yükselerek 10 bin 926 puanı görürken, yaklaşık 4.5 ayın zirvesine ulaştı. Borsa 30 Mayıs'ta 9 bin 19 puana kadar gerilemişti. O tarihten bu yana yükseliş yüzde 20'yi geçti. Enflasyon verisinin ardından 2 yıllık tahvilin faizi yüzde 40'ın altına, 5 yıllık tahvilin faizi de yüzde 36'ya indi

FENER RÜZGARI

Borsada işlem gören spor kulüpleri arasında Temmuz ayında yatırımcısına en fazla kazandıran kulüp, yüzde 16.6 ile Fenerbahçe oldu. Galatasaray Sportif yüzde 14.2, Beşiktaş Futbol Yatırımları yüzde 6.6 kazandırdı.