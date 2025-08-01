Dijital harita hizmete açıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin dijital haritası olan Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu'nu tüm vatandaşların hizmetine açtı. 630 coğrafi veri katmanına sahip portal sayesinde kullanıcılar, istedikleri bölgenin altyapı hizmetlerini, ulaşım olanaklarını, yeşil alanlarını ve su kaynaklarını tek tıkla görebilecek.



NELER KAZANDIRACAK?

Arsa almak isteyenler konumlarını girdikten sonra arsanın bulunduğu bölgenin planlarına, elektrik ve su gibi altyapı hizmetlerinin durumuna ulaşabilecek. Yine tarım arazisi olan bir vatandaş, arazinin çevresindeki su kaynaklarının konumunu, toprak türünü kolayca öğrenebilecek. Ev almak isteyenler ise bir mahallenin yeşil alanlarını, parklarını ve ulaşım altyapısını anlık olarak görebilecek. Bir bölgenin deprem riski, heyelan alanları, dere yatakları gibi bilgiler de sistemde yer alıyor. Vatandaşlar e-Devlet kullanıcı bilgileriyle www.tucbs.gov. tr ve turkiye.gov.tr üzerinden hizmetten yararlanabilecek.