Ziraat Katılım ihracatçıları sevindirecek iş birliği imzaladı

Ziraat Katılım ile Türk Eximbank arasında imzalanan iş birliği sözleşmeleri kapsamında "İhracat Destek Finansmanı" ürünü ihracatçıların ve döviz kazandırıcı hizmet veren firmaların kullanımına sunulurken, Türk Eximbank'ın "Katılım Esaslı Alacak Sigorta" ürünleri de Ziraat Katılım şubeleri aracılığıyla ihracatçı firmaların hizmetinde olacak. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Bu iş birliğiyle, ihracatçılarımızın finansmana erişimlerini kolaylaştırırken, aynı zamanda ihracatçılarımıza tahsilat güvencesi sunuyoruz" dedi.