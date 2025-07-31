Ehliyetleri yenileme süreci bugün sona eriyor!

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin bugün mesai bitiminde sona erecek olması nedeniyle nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluştu. 1 Ocak 2016'da başlayan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi sürecinde, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için değişim süresi daha önce üç kez uzatıldı.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden 28 Temmuz itibarıyla edinilen bilgiye göre 2 milyon 482 bin 461 kişi henüz ehliyetini yenilemedi. 18 Kasım 2024'ten bugüne geçen süreçte 2 milyon 930 bin 687 kişinin ehliyetini yenilediği belirlendi. Belgelerin yenilenmesi için bugün mesai bitimine kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek ve eski ehliyetler geçersiz sayılacak.

NELER GEREKİYOR?

Eski tip sürücü belgesi.

13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ödemesi.

Yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen sürücü sağlık raporu.

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf.