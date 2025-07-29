Bozüyük’e dev yatırım! Yeni üretim tesisinin açılışı gerçekleştirildi

TCK by Kıraç A.Ş., Bilecik Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirdiği 1 milyar 350 milyon liralık yatırım projesi kapsamında yeni üretim tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreni Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik, Kıraç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Kıraç, TCK by Kıraç A.Ş. Genel Müdürü Serkan Malçok, kamu ve özel sektör temsilcileri ile yatırımcıların katılımıyla yapıldı.

Genel Müdür Serkan Malçok, tesisin yalnızca bölgeye değil, Türkiye'nin katma değerli sanayi vizyonuna da büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, şunları söyledi: "Kurulduğumuz günden bu yana yerli üretimle değer oluşturan bir marka olmayı hedefledik. Yeni fabrikamız; sıfır atık prensibi, güneş enerjisi altyapısı, elektrikli araç dönüşüm sistemleri ve dijital izlenebilirlik gibi sürdürülebilirlik odaklı çözümlerle gelecek vizyonumuzu yansıtıyor."

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