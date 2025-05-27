Bacacı Yatırım Holding 137 yıllık geçmişe sahip Helvacızade Grubu’nu satın aldı!

45 yılı aşkın süredir 9 farklı sektörde faaliyet gösteren Bacacı Yatırım Holding, 137 yıllık geçmişe sahip Helvacızade Grubu'nu bünyesine kattı. Bu satın alma ile Zade Yağları ve Zade Vital markaları da Bacacı Grubu'nun bir parçası oldu.

Bacacı Yatırım Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Tanıl, yaklaşık 3 milyar TL'lik satın alma ile ilgili değerlendirmesinde, "Bu sayede üretim ve ihracat kaslarımızı güçlendirirken, 'geleceğe değer katma' misyonumuz doğrultusunda faaliyet alanlarımıza yenilerini ekleyerek büyüyoruz" dedi.

1989 yılında temelleri atılan Zade markası, ayçiçek, zeytinyağı ve mısır yağı başta olmak üzere ürettiği yemeklik bitkisel sıvı yağlarla bugün 85 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.