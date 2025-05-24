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Dünyaca ünlü markanın küresel veri ağı hacklendi! Türkiye'deki müşteriler hedefte

Cristian Dior’un küresel veri ağı hacklendi, Türkiye’deki müşterilerinde verileri çalındı. Korsanlar fidye talebinde bulundu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Mayıs 2025
Dünyaca ünlü markanın küresel veri ağı hacklendi! Türkiye’deki müşteriler hedefte

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Tüm dünyada giderek büyüyen bir sorun haline gelen siber tehditler ticari markaların müşterilerine ilişkin verilerini de riske sokuyor. Siber korsanların son hedefi Türkiye'de de faaliyet gösteren uluslararası markalar Adidas ve Christian Dior oldu. Yüzbinlerce kişinin verileri siber korsanların eline geçti.

Markaların Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVVK) yaptıkları bildirim büyük bir veri hırsızlığı ve fidye şantajını ortaya çıkardı. İki uluslararası markaya yönelik siber saldırı sonucunda firmaların müşterilerine ait verilerin çalındığını ve kendilerinden şantaj yoluyla fidye istenildiği öğrenildi.

Adidas'ın yaşadığı veri ihlali olayı firma çalışanının, üçüncü bir tarafın e-postasını Adidas Siber Güvenlik Olaylarına Müdahale Ekibine (SOME) iletmesinin ardından ortaya çıktı.

İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısı 544 bin 395 olurken, ihlalden etkilenen kişisel verilerin isim, e-posta adresi, cinsiyet, doğum tarihi ve telefon numarası olduğu belirtildi. Lüks moda devi Christian Dior'un ise küresel veri tabanında tutulan aktif, pasif ve potansiyel müşterilere ait kişisel verileri çalındı. Veri hırsızlığından Türkiye'deki müşterilerde etkilenirken, siber korsanın dışarı aktarılan verileri ifşa etmekle tehdit ederek firmadan fidye talep ettiği öğrenildi.

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