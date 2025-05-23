Öğrenciler ambalaj tasarlayacak

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, RX TÜYAP iş birliğinde bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2025 başvuruları başladı.

Son başvuru tarihi 20 Haziran olarak belirlenen yarışmada ilk 3'e giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra 'ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu' ile öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay burs hakkı kazanacak.

Yarışmada başarı elde eden diğer öğrenciler ise çeşitli ödüllerin yanında uluslararası yarışmalara katılma hakkı elde edecek. Her yıl düzenlenen bu yarışma ile ülkemizde tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirten ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, "Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması, hem üniversite öğrencilerimizin sektöre dokunmasına olanak tanıyor hem de sektörümüze taze bir bakış açısı kazandırıyor" dedi.