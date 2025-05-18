Moody’s ABD’nin kredi notunu düşürdü!

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin kredi notunu AAA seviyesinden AA1'e düşürdü. Kararın gerekçesi ise ABD'nin bu nota sahip diğer ülkelere göre çok yüksek mali açıkları, borç ve faiz yükü olarak gösterildi. ABD'nin adaya veda etmesiyle birlikte Moody's'in AAA adasında kalan ülke sayısı 11'e indi. Moody's, ABD tahvillerini ilk kez 1993 yılında resmen derecelendirmiş, ancak 1949'dan bu yana ABD'ye AAA "ülke tavan notu" atamıştı. Bu kararla birlikte ABD'nin en üst seviyede nota sahip olduğu üçüncü kredi derecelendirme kuruluşu da bu kararından vazgeçmiş oldu. Daha önce S&P ve Fitch de not indirimi kararı vermişti.

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