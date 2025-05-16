Kalyon PV’den stratejik hamle!

Kalyon PV, Çin dışında dünyada bir ilk olacak TOPCon Plus güneş hücresi üretim tesisi için yatırım kararı aldı. Şirket, yeni nesil TOPCon Plus hücresi üretim tesisi kurulması için uluslararası bir ekipman tedarikçisiyle stratejik bir anlaşma imzaladı. Yıllık 1100 megavat üretim kapasitesine sahip olacak güneş hücresi üretim hattının, 2026'nın başında devreye alınması planlanıyor.



KİLOMETRE TAŞI

Kalyon PV Genel Müdürü Dr. İhsan Kulalı, yenilenebilir enerjiye geçiş hızlanırken şirketin kapasite artışı ve ileri teknoloji yatırımlarıyla Türkiye'nin teknoloji tabanlı enerji dönüşümüne ciddi katkı sağladıklarını belirterek, "TOPCon Plus güneş hücresi yatırımımız hem şirketimiz hem de ülkemiz adına önemli bir kilometre taşı. Çin dışında dünyada ilk olacak bu teknolojiye öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Tesis, yüksek verimlilik ve ileri üretim süreçleriyle ülkemizin güneş enerjisi alanındaki potansiyelini bir kez daha öne çıkaracak.



Gerçekleştireceğimiz yatırım, sadece üretim kabiliyetimizi artırmakla kalmayacak, Türkiye'nin enerji arz güvenliği, istihdam ve yeşil ekonomi hedeflerine de güçlü katkılar sunacak" dedi. Söz konusu yatırımın Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da önemli avantajlar getireceğini vurgulayan Kulalı, şunları kaydetti: "Yeni yatırımımız, özellikle Amerika gibi yüksek performanslı güneş teknolojilerine yönelen pazarlara stratejik çözüm niteliğinde.



Özellikle son dönemde ABD'de Çin menşeli güneş paneli ve hücrelerine uygulanan yüksek vergiler, Türkiye menşeli ürünler için önemli rekabet avantajı yaratıyor. Bu durum, ülkemizin nitelikli üretim kapasitesi ve Kalyon PV'nin ileri teknoloji yatırımları ile birleştiğinde, Amerika'daki satış potansiyelimizi önemli ölçüde artırıyor. Bu fırsatı değerlendirerek ihracat hacmimizi artırmayı ve Türkiye'nin küresel yenilenebilir enerji tedarik zincirindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

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