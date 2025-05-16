PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Kalyon PV’den stratejik hamle!

Çin dışında dünyada bir ilk olacak TOPCon Plus güneş hücresi üretim tesisi için yatırım kararı alan Kalyon PV, uluslararası bir ekipman tedarikçisiyle stratejik anlaşma imzaladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Mayıs 2025
Kalyon PV’den stratejik hamle!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kalyon PV, Çin dışında dünyada bir ilk olacak TOPCon Plus güneş hücresi üretim tesisi için yatırım kararı aldı. Şirket, yeni nesil TOPCon Plus hücresi üretim tesisi kurulması için uluslararası bir ekipman tedarikçisiyle stratejik bir anlaşma imzaladı. Yıllık 1100 megavat üretim kapasitesine sahip olacak güneş hücresi üretim hattının, 2026'nın başında devreye alınması planlanıyor.

KİLOMETRE TAŞI
Kalyon PV Genel Müdürü Dr. İhsan Kulalı, yenilenebilir enerjiye geçiş hızlanırken şirketin kapasite artışı ve ileri teknoloji yatırımlarıyla Türkiye'nin teknoloji tabanlı enerji dönüşümüne ciddi katkı sağladıklarını belirterek, "TOPCon Plus güneş hücresi yatırımımız hem şirketimiz hem de ülkemiz adına önemli bir kilometre taşı. Çin dışında dünyada ilk olacak bu teknolojiye öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Tesis, yüksek verimlilik ve ileri üretim süreçleriyle ülkemizin güneş enerjisi alanındaki potansiyelini bir kez daha öne çıkaracak.

Gerçekleştireceğimiz yatırım, sadece üretim kabiliyetimizi artırmakla kalmayacak, Türkiye'nin enerji arz güvenliği, istihdam ve yeşil ekonomi hedeflerine de güçlü katkılar sunacak" dedi. Söz konusu yatırımın Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarlarda da önemli avantajlar getireceğini vurgulayan Kulalı, şunları kaydetti: "Yeni yatırımımız, özellikle Amerika gibi yüksek performanslı güneş teknolojilerine yönelen pazarlara stratejik çözüm niteliğinde.

Özellikle son dönemde ABD'de Çin menşeli güneş paneli ve hücrelerine uygulanan yüksek vergiler, Türkiye menşeli ürünler için önemli rekabet avantajı yaratıyor. Bu durum, ülkemizin nitelikli üretim kapasitesi ve Kalyon PV'nin ileri teknoloji yatırımları ile birleştiğinde, Amerika'daki satış potansiyelimizi önemli ölçüde artırıyor. Bu fırsatı değerlendirerek ihracat hacmimizi artırmayı ve Türkiye'nin küresel yenilenebilir enerji tedarik zincirindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Aydın’da vahşet! Ailesini 12 dakikada katletti: Güvenlik görüntülerine TAKVİM ulaştı
CANLI | Dünyanın gözü Türkiye’de! Rus heyet Dolmabahçe’de Bakan Fidan ile görüştü ilk açıklama geldi! Heyetler bugün İstanbul’da toplanacak
Borsa İstanbul
Ev kadınlarına emeklilik paketi: Çalışmanın kapsamında neler var? Yaş desteği de gelecek mi?
Başkan Erdoğan Devlet diz çökmez dedi... Terörsüz Türkiye için net mesaj verdi: Kimse endişelenmesin, Bahçeli ile ne yaptığımızı biliyoruz
Külliye’de kritik görüşme! Başkan Erdoğan Zelenskiy’i kabul etti
Baş döndürücü diplomasiye Yunan basınından övgü! Türkiye’nin oynadığı başat rol manşetlerinde: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor
Başkan Erdoğan’dan Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu’nda önemli açıklamalar
Trump üçüncü durağı BAE’de! Muhammed Bin Zayid Al Nahyan resmi törenle karşıladı | ABD’ye on yıl içinde 1,4 trilyon dolarlık yatırım
Bakan Hakan Fidan ABD’li ve Suriyeli mevkidaşları ile bir araya geldi! Görüşmeye Başkan Erdoğan da çevrimiçi katıldı! Hangi konular ele alındı?
Son dakika: Konya Kulu’da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı! Ankara ve çevre illerden hissedildi
MSB’den PKK’nın feshi hakkında ilk açıklama! Silah teslimi nasıl olacak?
Listede Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik de var! Şaibeli kurultay soruşturmasında 51 kişinin iletişim kayıtları istendi
Önce boykot denediler başarısız olunca iftira attılar! Fondaş Can Ataklı’dan ’atv İstiklal Marşı’nı yarıda kesti’ yalanı
Tel Aviv’de Riyad’da 4’lü zirve paniği! Trump-Şara fotoğrafı korkuttu: Başkan Erdoğan kazandı İsrail dışlandı
CHP mitinginde yine hırsızlık! Silivri’de telefonu böyle çaldılar
Gram altın için son şans! İslam Memiş ’balon patladı’ dedi işaret fişeğini yaktı: 4.500 TL’den 6.000 TL’ye...
Trump’ın yeni durağı Katar! Doha’dan duyurdu: Katar 160 tane uçak alacak | Başkan’a özel kılıç dansı
Fenerbahçe’den Galatasaray’a 2. transfer çalımı!
Arap Kadri’nin yıldızı Ahmet Mümtaz Taylan’ın eski eşi Yeşilçam yıldızının torunu çıktı! O da kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu...