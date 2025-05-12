Avrupa’nın en hızlı büyüyen pazarı Türkiye’de!

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, markaya olan ilginin dünya genelinde artarak devam ettiğini belirterek, "Türkiye'deki ilgi ve büyüme hızı Avrupa ortalamasının oldukça üzerinde. Türkiye, BYD'nin Avrupa'daki büyümesine ciddi katkı sağlayan, stratejik önemdeki pazarlardan biri haline geldi" dedi.



İlk 4 aylık verileri değerlendiren Ergun, "Bu dönemde 13 bin 608 araç sattık ve Türkiye pazarında 2025'in en hızlı büyüyen otomobil markası olduk" diye konuştu. Nisan ayında 5 bin 397 araç satışıyla markanın bugüne kadarki en yüksek pazar payı olan yüzde 6.3'e ulaştığı bilgisini paylaşan Ergun, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu sonuç, Türkiye'ye girişimizden bu yana ulaştığımız en yüksek pazar payı oldu. Binek otomobil pazarında önce ilk 10'a girdik, ardından bugün itibarıyla 7'nci sıraya yerleştik. Bu 4 aylık sonuç bizim öngörümüzle oldukça paralel ilerliyor. Yıllık yaklaşık 50 bin adetlik bir satış hedefi koymuştuk. Bu plan, lojistik planlamaya ve piyasa koşullarına bağlı yürüyor. Gelen araçların tamamı satılıyor. Yılı 50 bin adetlik satışla kapatmayı hedefliyoruz."

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