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MESS ‘İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri’ sahiplerini buldu

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri”, sahiplerini buldu. MESS üyesi iş yerlerinde hayata geçirilen örnek İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) projelerinin ödüllendirildiği organizasyonda, 5 kategoride 270 başvuru arasından seçilen 33 ödül, sahiplerine takdim edildi.

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 15:01 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 15:23
MESS ‘İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri’ sahiplerini buldu

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Türkiye'nin en büyük işveren sendikası MESS, 2015'ten bu yana "yeni nesil sendikacılık" anlayışı ve gelecek vizyonu ile İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki çalışmaları desteklemeye devam ediyor. MESS, Teknoloji Merkezi MEXT vasıtasıyla yeni nesil yapay zeka destekli uygulamaların İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ülkemiz sanayisinde yaygınlaşması yönünde projeler yürütüyor. Aynı zamanda, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün yaygınlaşması ve "sıfır kaza" hedefiyle, her yıl kapsamlı bir değerlendirme süreci sonucunda üyelerindeki en iyi proje ve uygulamaları ödüllendiriyor.

53 Bin Oyla Kazananlar Belirlendi

Teknik Komite tarafından ön değerlendirmeden geçirilen projeler, ardından 53.000 kişinin katıldığı halk oylaması ve jüri değerlendirmesine tabi tutuldu. İş Sağlığı ve Güvenliği haftasında kazananların açıklandığı yarışmada, 5 farklı kategoriden 270 aday arasından 33 proje ödüle layık görüldü.

5 Kategoride Toplam 33 Ödül

Bütünsel Sağlık Yönetimi Kategorisi'nin birincisi Coşkunöz Kalıp Makina San. ve Tic. A.Ş. olurken tavsiye edilen uygulamalar ise Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. ve Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilen projeler oldu.

Davranış Odaklılar Kategorisi'nin birincisi Oyak Horse Mak. Ekip. Tic. ve San. A.Ş. olurken tavsiye edilen uygulamalar ise Çimtaş Boru İmalatları ve Tic. Ltd. Şti. ve Formiva Otomotiv A.Ş. tarafından geliştirilen projeler oldu.

Dijital İSG Kategorisi'nin birincisi Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. olurken tavsiye edilen uygulamalar ise Borçelik Çelik Sanayii Tic. A.Ş. ve İmer-L&T İş Makinaları A.Ş.tarafından geliştirilen projeler oldu.

İSG Özel Ödülü 1-499 Çalışanı Olan İşyerleri Kategorisi'nin birincisi T.K.G. Adapazarı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. olurken tavsiye edilen uygulamalar Beyçelik Gestamp Teknoloji ve Kalıp San. A.Ş. ve Pimsa Otomotiv Tekstilleri San. Tic. A.Ş tarafından geliştirilen projeler oldu.

İSG Özel Ödülü 500-1499 Çalışanı Olan İşyerleri Kategorisi'nin birincisi Aka Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. olurken tavsiye edilen uygulamalar Olgun Çelik San. ve Tic. A.Ş. ve Schneider Elektrik Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından geliştirilen projeler oldu.

İSG Özel Ödülü 1500'den Fazla Çalışanı Olan İşyerleri Kategorisi'nin birincisi Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. olurken tavsiye edilen uygulamalar Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ve BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından geliştirilen projeler oldu.

Saha çalışanları tarafından yapılan öneriler sonucunda hayata geçirilmiş projelerin değerlendirildiği İSG Elçileri kategorisinde ise 15 firmaya ödül verildi:

  1. Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  2. Arçelik A.Ş.
  3. Borusan Birleşik Boru Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.
  4. Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.
  5. BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
  6. Coşkunöz Metal Form Makina Endüstri ve Tic. A.Ş.
  7. Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
  8. Maysan Mando Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.
  9. Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş.
  10. Orau Orhan Otomotiv Kontrol Sistemleri Sanayii A.Ş.
  11. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
  12. Tesca Diniz Turkey Tekstil ve Koltuk Komponentleri San. ve Tic. A.Ş.
  13. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
  14. Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.
  15. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

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