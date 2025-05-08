Hedef üç yılda 5 milyar dolar!

10'uncu yılını kutlayan RePie Portföy'ün portföy büyüklüğü 2.5 milyar doları geçti. Yıl sonu hedefini 3 milyar dolar olarak belirleyen şirket, bu yıl yatırımlarında madencilik, enerji ve konaklama sektörlerine odaklanmayı amaçlıyor.



RePie Portföy'ün 10 yılda fonları kanalıyla 100'den fazla şirkete yatırım yaptıklarını açıklayan RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel, "41 sektörde yatırımımız bulunuyor" dedi. RePie Portföy'ün 10 yıllık deneyimi, güçlü iş birlikleri ve yatırım ekosisteminin kurumsal çatı altında daha büyük ve uzun vadeli yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla RePie Yatırım Holding'i kurdukları bilgisini veren Çamlıbel,



"Holding yapısıyla, mevcut yatırımlarımızı daha etkin yönetmeyi ve enerji, madencilik, gayrimenkul gibi alanlarda yeni firsatları değerlendirmeyi planlıyoruz. Teknoloji temelli dönüşüm projelerine odaklanarak üç yıl içinde 5 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.



GÖZLER 3 SEKTÖRDE

RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu da bu yıl ihraç edecekleri GSYF'lerle yatırımcılara yeni fırsatlar sunacaklarını kaydederek, "Bu yılki yatırım planlarımızda, stratejik önceliği olan üç ana sektöre odaklanıyoruz: enerji, madencilik ve konaklama. Teknoloji yatırımlarında yapay zekâ odaklı girişimlere olan ilgimizi sürdürüyoruz" dedi.

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