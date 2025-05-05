Milyonların gözü enflasyonda! TÜİK Nisan ayı verilerini bugün açıklayacak

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Nisan ayı enflasyonu bugün açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak bu veriyle memurların ve emeklilerin Temmuz zammı büyük ölçüde şekillenecek.

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6 AYLIK VERİDEN 4'Ü ORTAYA ÇIKACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 4'ü ortaya çıkacak.