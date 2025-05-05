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Milyonların gözü enflasyonda! TÜİK Nisan ayı verilerini bugün açıklayacak

Nisan ayı enflasyonu bugün belli olacak, memurların ve emeklilerin Temmuz zammı büyük ölçüde şekillenecek. Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Nisan enflasyonu yüzde 3.07 olarak tahmin edilmişti.

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Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 08:38 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 08:38
Milyonların gözü enflasyonda! TÜİK Nisan ayı verilerini bugün açıklayacak

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Nisan ayı enflasyonu bugün açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak bu veriyle memurların ve emeklilerin Temmuz zammı büyük ölçüde şekillenecek.

Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

6 AYLIK VERİDEN 4'Ü ORTAYA ÇIKACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 4'ü ortaya çıkacak.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

Şu ana kadar 3 veri açıklandı. Ocak-Mart enflasyonu yüzde 10.06 olarak gerçekleşti.

Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

3 aylık oranlara göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 10.06 artış oluşurken, memurların ve memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 3.83'lük enflasyon farkıyla yüzde 9.02'ye yükseldi.

Türk lirası (AA)Türk lirası (AA)

TAHMİN YÜZDE 3.07
Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Nisan enflasyonu yüzde 3.07 olarak tahmin edilmişti.

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 27,58 4,29 5,03
Şubat 28,67 2,97 2,27
Mart 30,62 2,87 2,46
Nisan 31,16 3,24

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