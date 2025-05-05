Sıfır faizle TOGG fırsatı!

Türkiye' nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, tüm Türkiye'yi farklı finansman destekleriyle T10X ile buluşturmaya devam ediyor. Togg, bu ay da stoklarla sınırlı kampanyasını sürdürüyor.



Bu kapsamda bireysel kullanıcılar, T10X V2 için 400 bin TL krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 33 bin 333 lira aylık geri ödemeyle sahip olabiliyor. Kampanya kapsamında kullanıcılar, 1 milyon lira krediye yüzde 3.33'ten başlayan faiz oranlarıyla 48 ay vadeli 49 bin 804 lira aylık geri ödemeyle de T10X V2 satın alabiliyor.

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