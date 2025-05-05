Çalışanlar hibrit istiyor!

KARİYER.NET CEO'su Fatih Uysal, yaptıkları araştırmalara göre, çalışanların yüzde 78'inin uzaktan ya da hibrit çalışma modelini tercih ettiğini belirterek, "Bu da işverenlerin iş gücünün ihtiyaçlarına göre esnek çalışma koşulları sunmalarının, onları elde tutma konusunda kritik faktör olduğunu gösteriyor" dedi. ABD merkezli SHRM tarafından yapılan Talent Trends araştırmasına atıfta bulunan Uysal, ofisten çalışmayı sürdüren şirketlerde insan kaynakları profesyonellerinin işe alımda yüzde 83 daha fazla zorluk yaşadığını belirtti.

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