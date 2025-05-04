6.2’lik depremin ardından arsa fiyatları arşa çıktı: Uzmanlar dikkat edilecek hususları açıkladı!

Depremin ardından özellikle imarlı arsalar büyük ilgi görmeye başladı. Başta Silivri olmak üzere Çatalca ve Arnavutköy'de ortalama 2,5 milyon TL'den satılan imarlı arsaların fiyatları 5 milyon lirayı buldu. Ancak bu yükseliş beraberinde dolandırıcılık riskini de ortaya çıkardı.



Uzmanlar, yatırımcıları acele karar vermemeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, "Dikkat edin. İmarlı olmayan arsalar için, 'imar var' yalanıyla sizi kandırabilirler. O nedenle alacağınız arsanın tapudaki son durumunu öğrenmeden kapora dahi vermeyin. Ayrıca arsa hisseli mi? Satan kişinin yetki belgesi var mı? Bunlar da yeterli değil. Arsaların bulunduğu bölgenin ulaşım imkanlarına yakınlığı, gelişim potansiyeli, büyüklüğü, kadastro ölçümü ve zemin durumunu da mutlaka öğrenmelisiniz" dedi. Türkiye'nin birçok bölgesinde "Tiny House yapımına uygun" denilen arsaların, dolandırıcı hesaplar olduğu ortaya çıktı.

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