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Trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 60 hasarlı araç ağır hasarlı kabul edilecek!

Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Hasarın, rayiç değerin yüzde 60'ını aşması veya genelgede belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise araç ağır hasar statüsünde işlem görecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 60 hasarlı araç ağır hasarlı kabul edilecek!

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Trafik sigortalarında tam veya ağır hasar tespitine ilişkin kriterler yeniden belirlendi. Buna göre, hasar tutarının aracın rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda araç tam hasarlı kabul edilecek. Hasarın, rayiç değerin yüzde 60'ını aşması veya genelgede belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise araç ağır hasar statüsünde işlem görecek.

Önceki düzenlemede ekspertiz servisleri tarafından belirlenen hasar oranı yüzde 70'in üzerindeyse hasar kaydı ağır olarak sisteme geçiyordu. Tam veya ağır hasara uğramış araçlar trafiğe çıkamıyor, "trafikten çekilmiştir belgesi" olmadan alım-satıma konu edilemiyordu. Yeni düzenlemeyle bu işlemlerin denetimi için de önlem alındı.

Tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için tespitin ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu getirildi. Sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibi ise Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılacak.

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