Ülker Özbekistan’da büyümeyi hedefliyor! Depo ve satış ofisinin açılışı törenle yapıldı

Ülker, Özbekistan'da kurduğu ticari şirket pladis Confectionary ve direkt satış dağıtım merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Taşkent'teki şirket bünyesindeki depo ve satış ofisinin açılışı, Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Baş Müşaviri Suavi Önal, pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Ülker CEO'su Özgür Kölükfakı, pladis Global Tedarik Zinciri Lideri Mario Reis ve pladis Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yavuz Yurtgüder'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Özgür Kölükfakı, "Özbekistan'da kalıcı bir yer edinmeyi hedefliyoruz" dedi.