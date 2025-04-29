Evde paketleme dolandırıcılığına dikkat!

Şikayetvar, 'evde sabun paketleme', 'evde toka dizme', 'evden ek gelir fırsatı' gibi ilanlarla başlayan dolandırıcılık şikayetlerinin 33 binin üzerine çıktığını duyurdu.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bu dolandırıcılık girişimlerinin neredeyse tamamı kapora ödemesiyle başlıyor. 'Başvurunuz onaylandı' denilerek ortalama 550 TL kapora isteniyor. Ödeme yapıldıktan sonra ise kullanıcılar ya engelleniyor ya da 'kargo ücreti, sigorta bedeli, vergi gideri ve depozito bedeli' gibi yeni masraf kalemleri çıkarılıyor. Ödemeyi reddedenler 'sözleşmede cayma bedeli var' denilerek tehdit ediliyor."