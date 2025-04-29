BES’te katılımcı sayısı 17 milyonu aştı!

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü ilk çeyrek itibarıyla 1 trilyon 391 milyar 501 milyon liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı 17.3 milyona yaklaştı.

BÜYÜME SÜRÜYOR

2024 sonundan 31 Mart'a kadar geçen sürede, BES'te katılımcı fon tutarı devlet katkısı dahil 157 milyar 351.8 milyon lira artış gösterirken, OKS katılımcılarının biriktirdiği fon tutarı da devlet katkısı dahil 6 milyar 919.8 milyon lira yükseldi. Aynı dönemde BES'te katılımcı sayısı 165 bin 978 kişi artarak 9 milyon 692 bin 368'e, OKS dahil toplam katılımcı sayısı 17 milyon 249 bine yükseldi. Bireysel Emeklilik Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, son bir yılda BES havuzunda yıllık yüzde 70-80 seviyelerine ulaşan getiriyle altın fonlarının ilk sıralarda yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

ALTIN İŞTAHI ARTTI

"Altının uluslararası piyasalardaki yükselişi, yatırımcılarda altın iştahını artırıyor. BES yatırımcıları bir taraftan altın fonlarında yatırımlarını artırırken, diğer taraftan fonların değer artışından faydalanıyorlar. Çift taraflı bu etkiyle BES havuzundaki altın yatırımları, tüm birikimin yüzde 37'sine ulaştı. Bu büyümeyle sistemde altın fonlarında yatırımı olanların sayısı 7 milyonu aştı."