SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

BES'te katılımcı sayısı 17 milyonu aştı!

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde OKS dahil fon büyüklüğü 1.4 trilyon liraya, katılımcı sayısı 17.3 milyona yaklaştı. BES havuzundaki altın yatırımları tüm birikimin yüzde 37’sine çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Nisan 2025
BES’te katılımcı sayısı 17 milyonu aştı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) devlet katkısı ile katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü ilk çeyrek itibarıyla 1 trilyon 391 milyar 501 milyon liraya ulaşırken, toplam katılımcı sayısı 17.3 milyona yaklaştı.

BÜYÜME SÜRÜYOR
2024 sonundan 31 Mart'a kadar geçen sürede, BES'te katılımcı fon tutarı devlet katkısı dahil 157 milyar 351.8 milyon lira artış gösterirken, OKS katılımcılarının biriktirdiği fon tutarı da devlet katkısı dahil 6 milyar 919.8 milyon lira yükseldi. Aynı dönemde BES'te katılımcı sayısı 165 bin 978 kişi artarak 9 milyon 692 bin 368'e, OKS dahil toplam katılımcı sayısı 17 milyon 249 bine yükseldi. Bireysel Emeklilik Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, son bir yılda BES havuzunda yıllık yüzde 70-80 seviyelerine ulaşan getiriyle altın fonlarının ilk sıralarda yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

ALTIN İŞTAHI ARTTI
"Altının uluslararası piyasalardaki yükselişi, yatırımcılarda altın iştahını artırıyor. BES yatırımcıları bir taraftan altın fonlarında yatırımlarını artırırken, diğer taraftan fonların değer artışından faydalanıyorlar. Çift taraflı bu etkiyle BES havuzundaki altın yatırımları, tüm birikimin yüzde 37'sine ulaştı. Bu büyümeyle sistemde altın fonlarında yatırımı olanların sayısı 7 milyonu aştı."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP lideri Özel’den İmamoğlu itirafı: Bizi telefonundan izliyor
Google’ın algoritma krizi Meclis gündeminde! Basın özgürlüğüne dijital darbe | Toplantı 8 Mayıs’ta
Kadınlara kolay emeklilik | Yaş şartına dikkat! İşte milyonları ilgilendiren çalışmanın detayları
Taktik değişti amaç aynı: Önce bant ardından peçete | Ekrem İmamoğlu’nun gittiği otelden yeni görüntüler ortaya çıktı! Kameralar neden kapatıldı?
Büyük İstanbul depremi kapıda mı? 6,2’lik depremi önceden tahmin eden Uzman Şener Üşümezsoy A Haber’de yanıtladı
Hırsızlığı perdelemek, yolsuzluğu gölgelemek... CHP’nin cevap vermediği sorular: Ekrem İmamoğlu ve para kasaları neyi gizliyor?
Başkan Erdoğan’dan 6.2’lik deprem sonrası seferberlik çağrısı! CHP’ye tepki: İstanbul siyasi ikbal heveslerine kurban edilecek şehir değil
PKK silah bırakıp fesih kongresine gitmek yerine yine ayak diriyor! Pazarlık kokan 1 Mayıs mesajı... Süreci ağırdan alıyoruz itirafı
EGM’den jammer açıklaması: Belediyelerin kullanması suçtur
Teşekkürler Fırtına! Trabzonspor U19 - Barcelona U19: 1-4 | MAÇ SONUCU
Kaşarda nişasta, biberde boya... Zeytinyağında tohum, Antep fıstığı ve balda hile! Bilindik peynir markası listede: Taklit ve tağşiş ifşa
Avrupa’da elektrik krizi! İspanya, Portekiz, Fransa... | Normalleşme 1 hafta sürebilir
CHP’li İBB’de ihale ve rüşvet dalgasında 2. perde: Gözaltı sayısı 52’ye yükseldi! İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın ifadesi ortaya çıktı
Galatasaray’dan sürpriz transfer! Frankowski yerine gelecek
Tehdit paraları Murat Ongun’un eşinin hesabında toplandı... Şaibeli para trafiği: O villanın kirası yine Zeynep Ongun’dan!
Başkan Erdoğan’dan Roma seferi! İtalya’da Meloni ile bir araya gelecek
Mourinho’dan yönetime sürpriz talep!
Sırrı Süreyya Önder’in son durumu! Doktorları açıkladı: Kırılma noktası nörolojik problemler, refleksleri giderek azalıyor
Dertleri Türkiye bahaneleri İmamoğlu! NYT’den siyonist odaklı küstah yazı: Erdoğan’ın hayatını zorlaştırın o İsrail için tehdit
Dilek İmamoğlu’nun karartmaya çalıştığı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı görüntüleri ele geçirildi!