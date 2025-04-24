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Ray Sigorta’dan yeşil enerji yatırımlarına özel güvence!

Ray Sigorta, sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamak ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelere kapsamlı bir güvence sunmak amacıyla Enerji Paket Ürünü'nü müşterileriyle buluşturdu. Ray Sigorta'nın yenilenebilir enerji ve diğer enerji tesislerine yönelik olarak geliştirdiği özel ürünü, işletmelerin karşılaşabileceği tüm riskleri tek bir poliçe altında topluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025
Ray Sigorta’dan yeşil enerji yatırımlarına özel güvence!

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Yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sektöre öncülük eden Ray Sigorta, sürdürülebilir geleceğe katkı sağlamak ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren işletmelere kapsamlı bir güvence sunmak amacıyla Enerji Paket Ürünü'nü müşterileriyle buluşturdu. Ray Sigorta'nın yenilenebilir enerji ve diğer enerji tesislerine yönelik olarak geliştirdiği özel ürünü, işletmelerin karşılaşabileceği tüm riskleri tek bir poliçe altında topluyor.

SEKTÖRE ÖZEL GELİŞTİ
Güneş, rüzgâr, hidroelektrik, biyokütle/biyogaz ve jeotermal enerji tesisleri, faaliyetleri gereği geleneksel sigorta poliçelerinin ötesinde özel teminatlar gerektiriyor. Enerji Paket Ürünü; yangın, yıldırım, deprem gibi beklenmedik olayların yanı sıra; makine kırılması, performans, iletim kayıpları ve üçüncü şahıs sorumlulukları gibi kritik riskleri de kapsayarak işletmelere tam anlamıyla ihtiyaca yönelik çözümler sunuyor.

Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, yeni ürünle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Enerji sektörü, sürdürülebilir bir gelecek için kritik öneme sahip. Ray Sigorta olarak, yeşil enerji yatırımlarını desteklemek ve işletmelerin risklerini en etkin şekilde yönetmelerine yardımcı olmak adına Enerji Paket Ürünü'nü geliştirdik. Amacımız, yalnızca sigorta çözümleri sunmak değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji dönüşümüne katkı sağlamak." Ray Sigorta yeni ürünüyle, sigorta süreçlerini de daha sade ve anlaşılır hale getiriyor. Geleneksel yöntemlerde farklı poliçelerle sağlanan teminatlar, Enerji Paket Ürünü ile tek bir poliçe altında sunuluyor. Böylece hem işletmeler hem de sigorta acenteleri için süreç daha kolay ve hızlı hale geliyor.

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