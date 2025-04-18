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Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini paylaştı: 34 ürün daha kara listede! Bu kez lahmacunda at-eşek eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden ve hileli olduğu belirlenen gıda ürünleri listesini güncelledi. Son açıklamayla birlikte listeye 34 ürün daha eklendi. Lahmacunda at-eşek eti çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Nisan 2025
Bakanlık yeni taklit ve tağşiş listesini paylaştı: 34 ürün daha kara listede! Bu kez lahmacunda at-eşek eti çıktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürecek ve taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listelerini güncelledi. Listeye 34 ürün daha eklendi.

Lahmacun ve kırmızı et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti, pide harcında sakatat, taze kaşar peynirinde bitkisel yağ, zeytinyağında tohum yağı, nar ekşisinde ise gıda boyası tespit edildi.

Denetimlerde, dana eti olarak satılması gereken ürünlerde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığı belirlendi. Aynı durum lahmacun iç harcında da görüldü. Bursa'da bir markette satılan sucukta tek tırnaklı eti bulunduğu, zeytinyağı adı altında satışa sunulan ürünlerde ise çeşitli tohum yağlarının yer aldığı açıklandı.

Mersin'de üretilen nar ekşisi ürünlerinde de boya katkısı kullanıldığı ortaya çıktı. Ayrıca pek çok ilde tam yağlı taze kaşar peynirlerinde yağ oranının olması gerekenden düşük olduğu tespit edildi.

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