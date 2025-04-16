Rüya İspanya’da bitti! Real Madrid - Arsenal: 1-2 | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Arsenal'e 2-1 yenildi. Londra temsilcisi, PSG ile finale çıkabilmek için karşılaşacak.
İngiliz ekibinin gollerini Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli kaydederken Vinicius Junior'un tek sayısı ev sahibi ekibe yetmedi.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Arsenal'e 2-1 yenildi. Londra temsilcisi, PSG ile finale çıkabilmek için karşılaşacak.
İngiliz ekibinin gollerini Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli kaydederken Vinicius Junior'un tek sayısı ev sahibi ekibe yetmedi.
2 VAR VE İPTAL KARARI
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid ile Arsenal arasında oynanan mücadeleye ilk 25 dakikada VAR kararları damga vurdu. Santiago Bernabeu'daki dev karşılaşmada iki takım lehine verilen ve ardından değiştirilen penaltı kararları, maçın önüne geçti.
ARSENAL 7. DAKİKADA PENALTI KAZANDI
Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Arsenal VAR müdahalesiyle penaltı kazandı. Fransız hakem François Letexier, VAR odasındaki Jerome Brissard'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden inceledi. Raul Asencio'nun korner sırasında Mikel Merino'yu çektiğine hükmeden Letexier, beyaz noktayı gösterdi.
Ancak topun başına geçen Bukayo Saka'nın panenka denemesi başarısız oldu. Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, Saka'nın penaltısını kurtararak takımını öne geçmekten kurtardı.
REAL MADRİD'İN PENALTISI İPTAL EDİLDİ
24. dakikada bu kez Real Madrid cephesi penaltı bekledi. Yine VAR incelemesinin ardından François Letexier, Declan Rice'ın Kylian Mbappe'ye faul yaptığına dair uyarı aldı ve monitöre çağrıldı. Yaklaşık 5 dakikalık inceleme sonrası Letexier, pozisyonda faul olmadığını belirleyerek penaltı kararını iptal etti.
KARARLARA BÜYÜK TEPKİ
Fransız hakem Letexier'in art arda verdiği ve geri çektiği kararlar Santiago Bernabeu tribünlerinde büyük tepkiyle karşılandı. Özellikle Real Madrid taraftarları, iptal edilen penaltı sonrası yoğun protestolarda bulundu. Mücadelenin ilk bölümü tartışmalı hakem kararlarıyla gündeme oturdu.
DEVRE ARASI TARTIŞMA
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Real Madrid ile karşılaşan Arsenal'de Bukayo Saka penaltı atışından yararlanamadı.
Real Madrid'in tecrübeli sağ beki Dani Carvajal, Arsenal ile oynanan maçta penaltı atışları sırasında Bukayo Saka ile gerginlik yaşadı.
Saka'nın panenka tarzında penaltı denemesi, Carvajal'ı kızdırdı. İspanyol futbolcu, bu denemeye sinirlenerek Saka'yı itti ve kısa süreli bir tartışma yaşandı.
ARDA SÜRE ALMADI
Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmada forma giymedi.