Rüya İspanya’da bitti! Real Madrid - Arsenal: 1-2 | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid , Arsenal 'e 2-1 yenildi. Londra temsilcisi, PSG ile finale çıkabilmek için karşılaşacak.

Kylian Mbappe (AFP)

2 VAR VE İPTAL KARARI

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid ile Arsenal arasında oynanan mücadeleye ilk 25 dakikada VAR kararları damga vurdu. Santiago Bernabeu'daki dev karşılaşmada iki takım lehine verilen ve ardından değiştirilen penaltı kararları, maçın önüne geçti.

ARSENAL 7. DAKİKADA PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Arsenal VAR müdahalesiyle penaltı kazandı. Fransız hakem François Letexier, VAR odasındaki Jerome Brissard'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden inceledi. Raul Asencio'nun korner sırasında Mikel Merino'yu çektiğine hükmeden Letexier, beyaz noktayı gösterdi.