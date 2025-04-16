PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Rüya İspanya'da bitti! Real Madrid - Arsenal: 1-2 | MAÇ SONUCU

Avrupa'nın 1 numaralı kulüp organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Arsenal, 3-0'ın rövanşında karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine farklı mağlup olan İspanyol devi, evinde de 2-1 yenilince turnuvadan elendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025 , 21:57 Güncelleme Tarihi :17 Nisan 2025 , 00:07
Rüya İspanya’da bitti! Real Madrid - Arsenal: 1-2 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Arsenal'e 2-1 yenildi. Londra temsilcisi, PSG ile finale çıkabilmek için karşılaşacak.

İngiliz ekibinin gollerini Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli kaydederken Vinicius Junior'un tek sayısı ev sahibi ekibe yetmedi.

Kylian Mbappe (AFP)Kylian Mbappe (AFP)

2 VAR VE İPTAL KARARI

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid ile Arsenal arasında oynanan mücadeleye ilk 25 dakikada VAR kararları damga vurdu. Santiago Bernabeu'daki dev karşılaşmada iki takım lehine verilen ve ardından değiştirilen penaltı kararları, maçın önüne geçti.

ARSENAL 7. DAKİKADA PENALTI KAZANDI

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Arsenal VAR müdahalesiyle penaltı kazandı. Fransız hakem François Letexier, VAR odasındaki Jerome Brissard'ın uyarısıyla pozisyonu monitörden inceledi. Raul Asencio'nun korner sırasında Mikel Merino'yu çektiğine hükmeden Letexier, beyaz noktayı gösterdi.

Martin Odegaard (AA)Martin Odegaard (AA)

Ancak topun başına geçen Bukayo Saka'nın panenka denemesi başarısız oldu. Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, Saka'nın penaltısını kurtararak takımını öne geçmekten kurtardı.

REAL MADRİD'İN PENALTISI İPTAL EDİLDİ

24. dakikada bu kez Real Madrid cephesi penaltı bekledi. Yine VAR incelemesinin ardından François Letexier, Declan Rice'ın Kylian Mbappe'ye faul yaptığına dair uyarı aldı ve monitöre çağrıldı. Yaklaşık 5 dakikalık inceleme sonrası Letexier, pozisyonda faul olmadığını belirleyerek penaltı kararını iptal etti.

KARARLARA BÜYÜK TEPKİ

Fransız hakem Letexier'in art arda verdiği ve geri çektiği kararlar Santiago Bernabeu tribünlerinde büyük tepkiyle karşılandı. Özellikle Real Madrid taraftarları, iptal edilen penaltı sonrası yoğun protestolarda bulundu. Mücadelenin ilk bölümü tartışmalı hakem kararlarıyla gündeme oturdu.

Jude Bellingham ve Aurélien Tchouaméni (AA)Jude Bellingham ve Aurélien Tchouaméni (AA)

DEVRE ARASI TARTIŞMA

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Real Madrid ile karşılaşan Arsenal'de Bukayo Saka penaltı atışından yararlanamadı.

Real Madrid'in tecrübeli sağ beki Dani Carvajal, Arsenal ile oynanan maçta penaltı atışları sırasında Bukayo Saka ile gerginlik yaşadı.

Saka'nın panenka tarzında penaltı denemesi, Carvajal'ı kızdırdı. İspanyol futbolcu, bu denemeye sinirlenerek Saka'yı itti ve kısa süreli bir tartışma yaşandı.

ARDA SÜRE ALMADI

Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmada forma giymedi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bakan Tunç açıkladı: CHP’ye kayyum atanacak iddiasına soruşturma
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? AK Parti Sözcüsü açıkladı
CHP dokunulmazlık zırhına mı güvendi? Özgür Karabat’ın TBMM’de delegelere para dağıttığı ortaya çıktı: TAKVİM pazarlığın görüntüsüne ulaştı
İBB Meclisi’nde CHP’lilerden İmamoğlu İnşaat skandalı! Soru önergeleri reddedildi
Başkan Erdoğan’dan Pervin Buldan ve Ceren Önder’e geçmiş olsun telefonu: Sırrı Süreyya Önder emin ellerde
AK Parti’den CHP’li Gülizar Biçer Karaca’nın korsan Can Atalay eylemine sert tepki: Sırrı Süreyya Önder’e saygısızlık
Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! CHP’li Fidan Gül tutuklandı
Trump savaş açtı Çin ekonomisi büyüdü! ABD’den Pekin’e yeni tarife: Yüzde 245
Fenerbahçe’den flaş transfer! Geleceğin yıldızı için harekat başlıyor
Esra Erol’da programında aylardır aranıyordu! Fatih Aydın’dan acı haber geldi
Dışişlerinden Yunanistan’ın Ege Denizi planına tepki: Hiçbir hukuki sonuç doğurmayacak
MEB duyurdu: 25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman?
CHP kurultayında soğuk cüzdan usulü kripto paralar su yüzüne çıkıyor! Döviz bürosu görüntüleri ve dağıtılan telefonlar tespit edildi
Galatasaray’dan 2 flaş transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü
Ekrem İmamoğlu Financial Times’a Türkiye’yi şikayet etti! Yolsuzluğu perdelemek için Siyasi tutukluyum iddiası, 2019 itirafı!
Hastalığını böyle anlatmıştı! İşte Sırrı Süreyya Önder’in o anları
Sırrı Süreyya Önder’in doktoru konuştu! Sağlık problemi neydi? Geçmişte söylediği sözler tekrar hatırlandı
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli...
Mehmet Çetin’e ne oldu? Müge Anlı’da şeytani plan açığa çıktı! Oğlunuz cinsiyet değiştirdi iddiası herkesin kanını dondurdu
Elon Musk’tan çocuğunun annesine ahlaksız teklif! Fenomen Ashley St. Clair sosyal medyadan duyurmuştu: Susturmak için...