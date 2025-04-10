MİGROS 1 Alana 1 Bedava kampanyası başladı! Bebek bezi, deterjan, tuvalet kağıdı indirimi! 2 al 1 öde, 2.’si 1 TL...

Migros mağazalarında ve online platformda geçerli olan kampanya kapsamında, bebek bezlerinde "2 al 1 öde", deterjan ve temizlik ürünlerinde avantajlı paketler, kağıt ürünlerinde ise ikinci üründe sadece "1 TL indirim" fırsatı sunuluyor.
Migros mağazalarında ve online platformda geçerli olan kampanya kapsamında, bebek bezlerinde "2 al 1 öde", deterjan ve temizlik ürünlerinde avantajlı paketler, kağıt ürünlerinde ise ikinci üründe sadece "1 TL indirim" fırsatı sunuluyor.
İşte Migros'ta 1 alana 1 bedava kampanyasına dahil olan bebek bezleri ve güncel fiyatları:
Sleepy Natural Jumbo Paket 5 Beden Junior 11-18 Kg 40'lı
🔸 311,95 TL
Sleepy Natural Külot Bez 6 Beden XL 15-25 Kg 32'li
🔸 311,95 TL
Molfix Avantajlı Paket 1 Beden Yenidoğan 2-5 Kg 60'lı
🔸 259,95 TL
Sleepy Natural Jumbo Paket 2 Beden Mini 3-6 Kg 68'li
🔸 311,95 TL
Sleepy Natural Külot Bez 5 Numara Junior 11-18 Kg 40'lı
🔸 311,95 TL
Prima Bebek Bezi Premium Care 6 Numara 13+ Kg Ekonomik Paket 35'li
🔸 799,95 TL
Prima Aktif Bebek Ekonomik Paket 8 Beden 17+ Kg 31'li
🔸 699,95 TL
Sleepy Ecologic Bebek Bezi 3 Beden Midi 4-10 Kg 56'lı
🔸 349,95 TL
Prima Külot Bebek Bezi Premium Care 4 Numara 9-15 Kg 44'lü
🔸 799,95 TL
Molfix Avantajlı Paket 3 Beden Midi 4-9 Kg 45'li
🔸 259,95 TL
Prima Mayo Bebek Bezi 5-6 Beden 14+ Kg 10'lu
🔸 183,95 TL
Prima Aktif Bebek Ekonomik Paket 7 Beden 15+ Kg 34'lü
🔸 699,95 TL
Goo.N Premium Soft Jumbo 3 Beden Midi 7-12 Kg 40'lı
🔸 269,95 TL
Yumoş Sıvı Bakım Deterjanı Siyah 42 Yıkama 2x2.520 ml – 399,95 TL (Money ile 288,95 TL)
Omo Sıvı Deterjan Color 26 Yıkama 2x1690 ml – 480,95 TL
Omo Sıvı Active Fresh Beyaz 26 Yıkama 2x1690 ml – 480,95 TL
Yumoş Extra Lilyum 3x1440 ml – 449,95 TL
Domestos Dağ Esintisi 3x750 ml – 169,95 TL
Cif Sprey Power & Shine Banyo 2x750 ml – 213,95 TL
Cif Sprey Power & Shine Mutfak 2x750 ml – 213,95 TL
Bepanthol Onarıcı Bakım Kremi 50 g x 2 – 479,95 TL
A-Plex Ovma Teli 3'lü x 2 – 119,90 TL
Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 16'lı – 189,95 TL
Süper Maylo Bambu Katkılı Havlu 12'li – 229,95 TL (Money ile 129,95 TL)
Solo Peçete 200 Yaprak – 89,95 TL
Selpak Organik Bambu & Zeytinyağı Özlü Islak Mendil 50'li – 44,95 TL
Selpak Organik Bambu Özlü & Pamuk Özlü Islak Mendil 50'li – 44,95 TL