Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Teklif komisyona sunulmuştu..

Milyonların merakla beklediği kademeli emeklilik sürecinde yeni gelişmeler yaşanıyor. 1999-2008 dönemi sigorta girişi olan çalışanlar için hazırlanan yeni yasa teklifi gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

Fotoğraflar: AA

🧩 KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, çalışanların belirli bir yaş ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Özellikle 08/09/1999 ile 16/04/2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan vatandaşları kapsayan bu model, emeklilikte adaletin sağlanmasını hedefliyor. Yeni teklif, özellikle EYT düzenlemesinden faydalanamayan, ancak uzun yıllardır çalışan kesimin taleplerine yanıt vermeyi amaçlıyor.

📋 MECLİS'E SUNULAN TEKLİFTE NELER VAR?

TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifinde öne çıkan başlıklar şöyle:

08/09/1999 ile 16/04/2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar kademeli emeklilikten faydalanacak.

Esnaf ve memurlar için prim ödeme gün sayısı 9000'den 7200'e düşürülecek.

Teklifin kabul edilmesi durumunda süreç Meclis Genel Kurulu'na taşınacak.

Akay, prim gün sayısı farklarının sosyal güvenlik sisteminde adaletsizlik yarattığını vurgulayarak, özellikle 1 Mayıs 2008'den sonra işe başlayanlar için de düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.