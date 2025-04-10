Çeyrek altından kat kat daha değerli! Yatırım yapacaklar: Bunu alanlar köşeyi döndü

GoldCore'un Nisan 2025 raporuna göre, fiziki altın yatırımı dünya genelinde yeniden yükselişe geçerken, nadir bulunan altın türlerine olan talep de rekor seviyelere ulaştı. Özellikle Türkiye'de çeyrek altına alternatif olarak öne çıkan Gremse altın , fiyatıyla yatırımcıların radarına girmiş durumda.

Özellikle de Gremse altın, piyasadaki sınırlı arzı ve yoğun talebi sayesinde fiyatını adeta uçurdu. 2025 yılı itibarıyla 39.024,13 TL seviyesini gören Gremse altın, klasik yatırım araçlarına kıyasla çok daha cazip bir seçenek haline gelmiş durumda.

"Geleneksel altın türleri dışında özel ve sınırlı üretime sahip altınlar, değerini katlamaya devam ediyor!"

Global ekonomik dengelerde yaşanan bozulmalar, doların seyri ve merkez bankalarının sıkı para politikaları, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu süreci yakından takip eden kuyumcular ise vatandaşlara dikkat çeken bir uyarıda bulunuyor:

📈 STRATEJİK YATIRIM: DOĞRU ZAMANLAMA KRİTİK

Ekonomistlere göre, altın piyasalarının bu denli hareketli olduğu dönemlerde yatırımcının yapması gereken en kritik şey, piyasa trendlerini iyi analiz etmek ve doğru zamanda adım atmak.

Gremse altın gibi özel ürünler, sıradan altın türlerine göre çok daha hızlı prim yapabiliyor. Kuyumcular da bu nedenle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor: