Ülkemizde emekli olmanın başlıca şartlarından birini primler oluşturuyor. Çalışanların emeklilik için işe başlangıç tarihine göre belirlenen prim gün sayısını tamamlaması gerekiyor. Primi eksik olanların imdadına borçlanma ve ihya yetişiyor. İşte eksik primi tamamlama rehberi:
Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var? (AA)
Kadınlar doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreleri borçlanabiliyor. 3 çocuğa kadar, her çocuk için 2 yıllık borçlanma yapılabiliyor. Çocuk başına 720, en çok 2.160 gün kazanılıyor. Doğum borçlanması, sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen çocuklar için yapılıyor. Ancak stajdan sonra doğum yapılmışsa, burada da borçlanma imkanı var. Üstelik bu, başlangıcı geriye çekiyor.
Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?
KADINA-ERKEĞE FIRSAT
2 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da borçlanma yapabiliyor. Ayrıca evlat edinilen çocuğu doğuranın da borçlanma hakkı var.
Erkekler de askerlik borçlanması ile erken emekli olabiliyor. 540 güne kadar prim kazanma imkanı oluyor. Sigortalı olmadan önce askerlik yapanlar, borçlanma ile başlangıcını da geriye çekebiliyor.