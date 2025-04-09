Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var? Yurt dışında çalışanlar, belli şartlarda, çalıştıkları süreleri borçlanarak emeklilik hesabına katabiliyor. Kadınlar yurt dışında 18 yaşından sonra geçirdikleri süreleri çalışmasalar bile borçlanabiliyor. Memurlar ücretsiz izin sürelerini daha sonra borçlanabiliyor. Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri de borçlanma kapsamında. Sigortalı olmaksızın avukatlık stajı yapanlar, 1 yıllık süreyi borçlanabiliyor. Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri de borçlanma kapsamında. Kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar, bu aylara ait eksik süreleri borçlanabiliyor.

Toplu para öde erken emekli ol: Eksik prim nasıl tamamlanır? Kimlere hangi imkanlar var?



EĞİTİM SÜRELERİ DE KAPSAMDA

Borçlanma imkanı olan diğer alanlar şöyle:

1416 sayılı Kanun uyarınca yurt dışında geçen öğrenim süreleri

Uzman ve usta öğreticilik süreleri.

Fakülte veya yüksekokullarda kendi hesabına okuduktan sonra subay veya astsubay olarak göreve başlayanlar ile polis veya komiser yardımcısı olarak atananların başarılı öğrenim süreleri

Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken EGM hesabına okumaya devam eden öğrencilerin başarılı eğitim süreleri

Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler

Grev ve lokavtta geçen süreler.



ESNAFA İHYA KOLAYLIĞI

Emeklilik için eksik primleri tamamlamanın yollarından biri de Bağ-Kur'lular için ihya... Geçmişte prim borcu nedeniyle dondurulan hizmet süreleri bulunan Bağ-Kur'lular, bunların tamamını canlandırabiliyor. Borçlanmada borçlanılabilecek süreden ihtiyaç kadarı ödenebilirken, ihyada tüm sürenin canlandırılması gerekiyor.