Bakan Bolat: Ticaret savaşları pazarı harekete geçirdi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hem Türkiye'nin dış ticaret stratejisine hem de ABD'nin uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergileri sonrasında izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. (AA)



Dünyada ortalığın toz duman olduğunu söyleyen Bolat, "Bu süreçten hasar almadan çıkmak istiyoruz. Birinci vazifemiz bu. İkinci vazifemiz ise ülkemiz lehine ileri hamleler yaparak ihracatımızı artırmak.Kamu ve özel sektörle birlikte çalışıyoruz" dedi. Türkiye'nin dış ticareti önceleyen politikalar izlediğini vurgulayan Bolat, "ABD'nin getirdiği yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi olumlu gelişme değil. Ancak rekabet ettiğimiz bazı ülkelere daha yüksek oranlar uygulandı. Bu da bizi görece daha avantajlı konuma getirdi. ABD pazarında yeni fırsatlar oluşturmak için harekete geçtik" diye konuştu.



Bolat, ABD pazarına erişimi azalan ülkelerin Türkiye'nin ihracat yaptığı pazarlara yönelebileceğine dikkat çekerek, "Bu nedenle çok yönlü ticaret diplomasisi yürüteceğiz" ifadesini kullandı. Türkiye'nin avantajlı olabileceği sektörlere ilişkin soru üzerine Bolat, şöyle konuştu: "Bazı sektörlerde firmalar telefonlarının çaldığını söylemeye başladı. Fiyat, üretim, kapasite soruyorlar. Büyük sipariş geldiğinde firmalarımız tedariki kolayca karşılayamayabilir. Burada şirketlerimizi işlerini birleştirmeye de davet ediyoruz. Büyük siparişler geldiğinde birlikte karşılasınlar."