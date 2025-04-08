PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Elektrikli ve hibrit araç satışlarında rekor artış!

İlk 3 ayda tam elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 90 artarken, benzinlilerde yüzde 29 azalma kaydedildi. 111 bin benzinli otomobile karşılık, 93 bin elektrikli ve hibrit araç satıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Nisan 2025
Elektrikli ve hibrit araç satışlarında rekor artış!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sıfır otomobil satışlarında uzun süredir hakim konumda bulunan benzinli araçların tahtı, elektrikli ve hibrit modellere karşı sallanıyor. Ülkemizde ilk üç ayda 93 bin 478 tam elektrikli ve hibrit otomobil satılırken, benzinli satışları 111 bin 53 olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRiKLiNiN PAYI %13.2
Tam elektrikli ve hibrit otomobil satışları yaklaşık yüzde 90 artarken, benzinli otomobil satışları yüzde 29 azaldı. İlk çeyrekte otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralmaya karşın, elektrikli otomobil satışlarındaki artış sürdü. Elektrikli araç satışları yüzde 79 artışla 29 bin 594 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 13.2'ye çıktı.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, otomotiv sektörünün tarihinin en köklü dönüşüm süreçlerinden birini yaşadığını belirterek, "2025 sonunda Türkiye'de elektrikli araçların pazardan aldığı payın yüzde18 seviyelerine ulaşmasını öngörüyoruz" dedi. Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel de "Elektrikli otomobil pazarının bu şekilde yükselmesi, tedarik zincirinin genişlemesine ve bu ekosisteme yeni oyuncuların dahil olmasına zemin oluşturuyor. Gelecek, elektrikli otomobillerin geleceği ve bu alanda birden fazla yeni iş kolu oluşacak" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Manşetlik sözler! ABD Başkanı Donald Trump Başkan Erdoğan’ı övmelere doyamadı: Erdoğan’ı seviyorum o da beni seviyor
Milyonlara yeni kazanç: Emekliler, memurlar ve işçiler ne kadar zam alacak? Kimleri, neler bekliyor? Asgari ücret değişecek mi?
Türk Telekom
Türkiye’den korktu Beyaz Saray’a sığındı! Trump ile görüşen işgalci Netanyahu’dan Suriye çıkışı: Çatışmak istemiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Terörsüz Türkiye’de yeni aşama mesajı! Özel’e cunta yanıtı | Başkan Erdoğan İmralı heyetini kabul edecek
Alparslan Türkeş’e rahmet diledi: CHP’li üyeleri kızdırdı | Ertan Işık’tan partililerine küfür
Destek vermeyene dijital tetikçilik! Oyuncu Metin Yıldız neden sessiz kalıyormuşum diyerek linç tayfaya Ekrem İmamoğlu’nun gerçek yüzünü anlattı: 5 senedir ulaşamıyorum...
Kartal’ın kırmızı kabusu! Kasımpaşa - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
Donald Trump düğmeye bastı tarife restleşmeleri başladı! Çin geri adım atmadı! Dünya borsalarında kırmızı gün
CHP’li Ekrem İmamoğlu yolsuzlukla ilgili her soruya muhatap almıyorum dedi tahliye talep etti
Kandil’in niyeti fesih değil! PKK’lı Mustafa Karasu silah bırakmamak için İmamoğlu bahanesine sığındı: İstanbul’daki süreç bize sabotaj
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer savaşı! Kale o isme emanet
Devlet Bahçeli’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan CHP’li Özel’e sert tepki: Darbe meraklısı bir zavallı!
AB’nin Trump’ın tarifelerine karşı misilleme planı ortaya çıktı: İlk hedef ABD’nin teknoloji devleri!
Taraftarın hayali gerçek oluyor! Fenerbahçe’den transfer
’Ekrem ağrısı’ndan kurtuldu ’Özgür’lüğe koşuyor! CHP’de Özel hesaplar: Genel Başkan doğal cumhurbaşkanı adayıdır formülü
5 soruda küresel piyasalardaki tarife depremi! Türkiye için avantajları neler? Trump açıkladı iş dünyası fırsatı gördü
CHP’nin beklediği ’İngiliz desteği’ geldi! Tetiği çektiren FT, tetikçi FETÖ’nün gelini: Elif Shafak’tan Türkiye’ye dış müdahale çağrısı
Aslı Baykal’dan CHP’li Özgür Özel’e sert tepki: İpi ABD iç siyasetinin bir kanadının elinde!
PROMOSYONDA NİSAN KAMPANYASI! Gözler SGK’da! Zamlı emekli promosyonu ne zaman? En yüksek hangi banka veriyor?