Elektrikli ve hibrit araç satışlarında rekor artış!

Sıfır otomobil satışlarında uzun süredir hakim konumda bulunan benzinli araçların tahtı, elektrikli ve hibrit modellere karşı sallanıyor. Ülkemizde ilk üç ayda 93 bin 478 tam elektrikli ve hibrit otomobil satılırken, benzinli satışları 111 bin 53 olarak kayıtlara geçti.



ELEKTRiKLiNiN PAYI %13.2

Tam elektrikli ve hibrit otomobil satışları yaklaşık yüzde 90 artarken, benzinli otomobil satışları yüzde 29 azaldı. İlk çeyrekte otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki daralmaya karşın, elektrikli otomobil satışlarındaki artış sürdü. Elektrikli araç satışları yüzde 79 artışla 29 bin 594 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 13.2'ye çıktı.



BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, otomotiv sektörünün tarihinin en köklü dönüşüm süreçlerinden birini yaşadığını belirterek, "2025 sonunda Türkiye'de elektrikli araçların pazardan aldığı payın yüzde18 seviyelerine ulaşmasını öngörüyoruz" dedi. Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel de "Elektrikli otomobil pazarının bu şekilde yükselmesi, tedarik zincirinin genişlemesine ve bu ekosisteme yeni oyuncuların dahil olmasına zemin oluşturuyor. Gelecek, elektrikli otomobillerin geleceği ve bu alanda birden fazla yeni iş kolu oluşacak" diye konuştu.

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